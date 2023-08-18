Литва подумывает о закрытии границы с Калининградской областью 2 18.08.2023, 10:26

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Об этом заявила глава МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что после того как в пятницу закрылись два КПП на границе с Беларусью, будут обсуждать дальнейшие сценарии угроз, пишет Delfi.

«Сегодня у нас было совещание с руководителем Службы охраны государственной границы Литвы Рустамасам Любаевасом и всей командой. Мы обсудили не только закрытие границы с Беларусью, но и другие возможности, т. е. закрытие границ с РФ», — сказала министр. По словам Билотайте, пока не ясно, будет ли граница с Калининградской областью закрыта автоматически в случае полного закрытия границы с Беларусью.

«Каких-то реальных угроз сейчас нет, но мы видим возможность определенных рисков, провокаций», — сказала министр.

«Когда есть такие соседи — белорусский режим, российский режим — угрозы есть, мы должны с ними как-то жить. Мы — часть НАТО и много инвестируем в нашу защиту, наше общество должно чувствовать, что будет кому оказать помощь», — добавила литовский министр.

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