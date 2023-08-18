HIMARS уничтожил российскую РЛС «Зоопарк» 2 18.08.2023, 15:55

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Видео удара с беспилотника.

Вооруженные Силы Украины точным ударом уничтожили российскую радиолокационную станцию «Зоопарк» на Бердянском направлении, пишет liga.net. Соответствующее видео опубликовали на канале «Аэронавты», который, как считается, ведут аэроразведчики Сил обороны.

На записи можно увидеть поражение артиллеристами станции «Зоопарк-1» в поле на южном направлении. Судя по взрыву, была применена ракетная система HIMARS.

Видео снято с беспилотника Shark.

Бойцы утверждают, что это Бердянское направление, где сегодня продолжается наступление ВСУ.

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