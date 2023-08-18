закрыть
18 августа 2023, пятница, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

HIMARS уничтожил российскую РЛС «Зоопарк»

2
  • 18.08.2023, 15:55
  • 4,144
HIMARS уничтожил российскую РЛС «Зоопарк»

Видео удара с беспилотника.

Вооруженные Силы Украины точным ударом уничтожили российскую радиолокационную станцию «Зоопарк» на Бердянском направлении, пишет liga.net. Соответствующее видео опубликовали на канале «Аэронавты», который, как считается, ведут аэроразведчики Сил обороны.

На записи можно увидеть поражение артиллеристами станции «Зоопарк-1» в поле на южном направлении. Судя по взрыву, была применена ракетная система HIMARS.

Видео снято с беспилотника Shark.

Бойцы утверждают, что это Бердянское направление, где сегодня продолжается наступление ВСУ. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип