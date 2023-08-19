Эксперт: Лукашенко еще предаст Путина 4 19.08.2023, 18:25

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Белорусский диктатор суетится.

Российский оппозиционный журналист, экс-депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко рассказал «24 Каналу», какая главная цель частых интервью белорусского диктатора. По всей вероятности, Лукашенко ищет методы личного спасения, потому что не хочет пойти ко дну вместе с Путиным.

- Лукашенко еще успеет предать Путина. Попытается связаться с Западом, Европой. Например, обратиться в Польшу, – сказал журналист.

Хотя сейчас Лукашенко действует наоборот. Диктатор запретил некоторые произведения в белорусской классике 19 века и объявил их «преступными». Лукашенко сделал все, чтобы белорусский народ его ненавидел.

«Запрет на белорусскую литературу 19 века – это новое словосочетание. Я думаю Путину есть чему у него поучиться», – заметил Яковенко.

«В ситуации, когда Россия проигрывает войну – диктатору нужно показывать, что он что-то из себя представляет. Пойти вместе с Путиным ко дну, Лукашенко очевидно не хочет. Он ищет способы именно индивидуального спасения. Потому что коллективное спасение с Путиным очевидно уже не вырисовывается, – объяснил журналист.

Вероятно, в финале этой истории увидим еще не один «кульбит» Лукашенко. Он еще несколько раз сможет предать Путина, добавил Игорь Яковенко.

Предположим, что Владимира Путина ждет еще много сюрпризов.

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