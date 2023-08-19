закрыть
19 августа 2023, суббота, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чем Gripen отличается от F-16: характеристики и преимущества шведского истребителя

  • 19.08.2023, 19:44
  • 3,494
Чем Gripen отличается от F-16: характеристики и преимущества шведского истребителя

Как они помогут ВСУ?

Швеция получила запрос Украины о предоставлении ВСУ истребителей Saab JAS 39 Gripen и проведет учения для украинских пилотов. Характеристики и стоимость этих истребителей несколько отличаются от F-16.

«24 Канал» собрал информацию о Saab JAS 39 Gripen и исследовал, чем они отличаются от желаемых F-16.

Ssab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году.

Общие характеристики истребителя Saab JAS 39 Gripen

- экипаж: 1 (версия E) / 2 (версия F) человека;

- размах крыльев – 8,6 м;

- максимальный взлетный вес – 16,5 т;

- полезная нагрузка – до 7,2 т;

- двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;

- имеет 10 точек подвески;

- боевой радиус – 1500 км.

Цена истребителя Gripen

Цена одного истребителя Gripen колеблется от 30 до 60 миллионов долларов, в зависимости от комплектации и условий снабжения. Gripen позиционируют как самый дешевый истребитель поколения 4+. Но важно понимать, что цена колеблется в зависимости от уровня модернизации.

В частности, версия JAS 39E/F получила новый двигатель F414 от General Electric, который обеспечивает бесфорсажный полет на сверхзвуковой скорости 1,25 Маха. Кроме того, был в 1,5 раза увеличен объем топлива, который теперь позволяет достичь боевого радиуса в 1300 км против 800 км в JAS 39C/D. Также был увеличен и максимальный взлетный вес – до 16,5 тонн и количество точек подвески вооружения – с 8 до 10 тонн.

Также в обновленных истребителях новое компьютеризированное оборудование с модульным программным обеспечением, электродистационная система управления, широкое использование радиопоглотительных материалов и новый радар с активной фазированной решеткой.

Чем Gripen отличается от F-16: преимущества и недостатки шведского истребителя

Оба самолета относят к одному классу легких однодвигательных самолетов 4+ поколения.

- С точки зрения основных характеристик, Gripen JAS 39E/F проигрывает по максимальному весу F-16V Block 70/72: 21,7 тонны против 16,5 тонны (в предыдущих версиях параметры почти похожи – 14 тонн против 16,5 тонн). Хотя шведский самолет имеет на одну точку подвески больше: 10 против 9. Но летные характеристики, максимальная скорость, практический потолок и т.д., будут почти идентичными, – объяснили в Defense Express.

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что Gripen не такой уникальный истребитель, как F-16. Однако он дешевле и меньше его по размерам.

Из-за меньших размеров Gripen тратит меньше топлива, поэтому экономнее. Однако он имеет меньшую боевую нагрузку – 5 т. Вместо этого F-16 имеет значительно большую боевую нагрузку – почти 8 т.

- Если сравнивать эти самолеты, то дальность полета у них почти одинакова. Но истребителей было изготовлено не очень много, сейчас на вооружении стран стоит менее 250 единиц, – сказал Алексей Гетьман.

Бортовая оснастка современными цифровыми системами, если сравнивать F-16V Block 70/72 и JAS 39E/F, условно одинакова. Однако в случае сравнения более старых версий (Block 50/52 и JAS 39C/D) преимущество, скорее всего, имеет американский самолет.

Однако и Gripen JAS 39 имеет одно решительное преимущество над F-16 – это неприхотливость к полосам и межполетному обслуживанию. Ведь по доктрине шведских воздушных сил, в случае войны, самолеты должны рассредоточиться и базироваться даже на автомобильных путях. Очевидно, это очень подходит для украинских условий.

Кроме того, JAS 39 Gripen имеет один из самых дешевых летных часов среди истребителей, и это очень важно для Украины. Так, стоимость одного лётного часа Gripen для версии JAS 39C/D составляет 7–8 тысяч долларов, и, по неподтвержденной информации, 4 тысячи долларов для JAS 39E/F. Для сравнения, этот достаточно абстрактный показатель у F-16 – около 7–8 тысяч долларов, а для линейки F/A-18 вообще 12–18 тысяч долларов.

В то же время, несмотря на экономность и неплохие показатели, с Gripen есть угроза, что платформа этих истребителей не проживет долго. Относительно F-16 этой угрозы нет, потому что эти истребители будут точно производить и поддерживать ближайшие 10–20 лет.

Также большинство соседей Украины эксплуатируют или будут эксплуатировать F-16. А общее количество операторов F-16 – около трех десятков стран. В то же время стран, использующих Gripen, можно пересчитать по пальцам руки: Швеция, Чехия, Венгрия, Таиланд, ЮАР, Бразилия.

Вывод: почему Saab JAS 39 Gripen тоже нужны Украине

Однозначно, JAS 39 Gripen подходит Украине своей ценой, неприхотливостью и малыми эксплуатационными затратами. Кроме того, эти истребители имеют широкое пространство для дальнейшей модернизации. Этот истребитель однозначно лучше, чем любой российский самолет.

Арсенал вооружения Gripen очень широк и к нему подходят ракеты от разных производителей, в том числе AIM-120 AMRAAM, ракеты от MBDA, высокоточные бомбы GBU-12, крылатые и противокорабельные ракеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк