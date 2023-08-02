Как перестать чесать комариные укусы 1 2.08.2023, 11:11

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Элементарные средства, которые помогут.

Укусы комаров так портят впечатление от лета. Возникающий зуд трудно выдержать, а расчесанная кожа может воспаляться и долго заживает. К счастью, проблеме можно помочь еще в самом начале, если правильно обработать укушенное место.

OBOZREVATEL собрал несколько способов справиться с комариным укусом. Для этого понадобятся простые и доступные продукты, многие из которых можно найти на каждой кухне.

Овсянка

Овес содержит соединения, которые способны уменьшать раздражение кожи, поэтому из него можно приготовить лечебный компресс. Для этого смешайте в миске равное количество хлопьев и воды, пока не образуется более или менее однородная кашица. Положите ее на чистую ткань и накройте, как компрессом, место укуса на 10 минут. Остатки средства после смойте.

Если на коже много укусов, можно принять ванну с овсянкой. Для этого в набранную теплую воду добавляют 1 стакан хлопьев или молотой крупы. Лучше предварительно завернуть их в марлю, чтобы зерно отдало свои полезные вещества, но не забило трубы. В такой ванне нужно полежать 20 минут.

Колотый лед

Холод снимает воспаление, поэтому Американская академия дерматологии рекомендует прикладывать к комариным укусам ледовые компрессы. Но лед лучше применять не напрямую, а через несколько слоев ткани или в специальном мешке для компрессов. Применять лед можно на 5-10 минут несколько раз в день.

Теплый компресс

Некоторым это кажется контринтуитивным, однако тепло тоже может облегчить зуд после укуса комара. Смочите чистую ткань в воде, которая кажется вам настолько теплой, насколько вы можете выдержать и не обжечься. Отожмите ткань и приложите к месту укуса. Повторно смачивайте ее, чтобы сохранить теплой, и чтобы продолжительность процедуры достигла 10 минут. Не используйте тепловое лечение на поврежденной коже.

Мед

Мед издавна известен своими противовоспалительными свойствами и может помочь преодолеть зуд после укуса комара. Нанесите на пораженное место каплю средства. Липкая субстанция также может удержать от расчесывания укуса. Но этот способ может не подойти людям, склонным к аллергии.

Алое вера

Сок этого растения обладает множеством полезных для кожи свойств, в частности он помогает заживлять комариные укусы. Отрежьте небольшой кусок листа алоэ и разрежьте его вдоль. Нанесите гелеобразный сок, который выделится из разреза, на раздраженный участок. Дайте ему высохнуть и нанесите снова при необходимости.

Пищевая сода

Паста из обыкновенной соды тоже может убрать зуд от укуса. Смешайте 1 столовую ложку пищевой соды с достаточным количеством воды, чтобы получилась пастообразная субстанция и положите смесь на пораженное место. Через 10 минут средство смойте. Но если начнет развиваться раздражение кожи, немедленно прекратите лечение.

Базилик

Антиоксиданты, содержащиеся в листьях ароматного базилика, могут уменьшить воспаление. Чтобы приготовить антизудное средство, вскипятите 2 стакана воды и залейте ею 15 грамм сушеных листьев базилика. Когда настой остынет, намочите им мягкую ткань и осторожно протрите комариные укусы. Кроме того вы можете измельчить свежие листья базилика до состояния кашицы и втирать ее в пораженную кожу. Но следите, чтобы не возникало раздражения.

Уксус

Капля яблочного уксуса, нанесенная на место укуса, тоже может помочь от зуда. Также можно делать уксусные компрессы. Для этого разведите средство в равных частях с холодной водой, намочите раствором мягкую ткань и приложите ее к пораженному участку. Если у вас много укусов, разбавьте 2 стакана уксуса в теплой ванне и полежите 20 минут. Но следите, чтобы вода не была слишком горячей. В случае возникновения раздражения прекратите лечение.

Лук

Свежий луковый сок тоже может помогать от комариных укусов. Просто отрежьте от свежей луковицы кусочек и приложите его местом среза к укусу на несколько минут. После этого тщательно промойте обработанную кожу.

Тимьян

Чтобы извлечь максимальную пользу из тимьяна, измельчите свежие листья в кашицу. Нанесите прямо на место укуса и оставьте на 10 минут. Также можно приготовить тимьянный настой, залив несколько веточек кипятком. Когда он охладится, из него можно делать тканевые компрессы на несколько минут. Для дополнительного эффекта в пропитанную тимьяновой водой ткань можно завернуть кубик льда.

Эфирное масло перечной мяты

Это средство может уменьшать зуд при разных состояниях кожи, в частности при комариных укусах. Но напрямую эфирные масла наносить нельзя. Смешайте несколько капель средства с нейтральным маслом – подсолнечным или оливковым – нанесите смесь на укушенный участок и аккуратно вотрите ее. Также мятное масло можно добавлять в ванну, чтобы получить эффект успокоения кожи. Для этого его лучше предварительно смешать со столовой ложкой поваренной соли. Но такое лечение комариных укусов не подходит детской коже.

Мелисса

Еще одно ароматическое растение, хорошо справляющееся с зудом кожи. Метод ее применения аналогичен применению базилика или чабреца. Мелиссу можно перетереть в кашицу и нанести на укус, сделать из нее лечебный настой или добавить в ванну.

Ромашковый чай

Чай на основе лекарственной ромашки можно приобрести в любой аптеке или даже в супермаркете. Заварите пакетик напитка, отожмите его и дайте остыть, чтобы он не обжигал кожу, а затем приложите к месту укуса – лечебный компресс готов. Держите его в течение 10 минут. Также можно использовать сам чай для обработки поражённой кожи.

Чеснок

Жгучий продукт неплохо справляется с укусами комаров, однако наносить его напрямую нельзя. Особенно на расчесанную или поврежденную кожу. Чтобы воспользоваться свойствами чеснока, размельчите один зубчик и смешайте его с нейтральным кремом или вазелином для кожи. Оставьте получившуюся смесь на месте укуса на 10 минут, а затем смойте. При необходимости обработку повторите.

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