закрыть
20 августа 2023, воскресенье, 12:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В компании в Минске процветала дедовщина»

1
  • 20.08.2023, 10:44
  • 4,870
«В компании в Минске процветала дедовщина»

Пять историй от белорусских айтишников.

Журналисты devby.io собрали истории про то, как ожидания кандидатов разошлись с «вообще всем», кроме (в лучшем случае) зарплаты.

Android-разработчик: «Нас поставили на совершенно другой проект – старый, кривой, с кучей легаси-кода»

– В 2019-м я принял офер от продуктовой компании из Вьетнама, которая открывала офис в Беларуси. На собесе обещали: «Мы сейчас будем стартовать проект с нуля. У нас все на Kotlin, набираем двух Android-разработчиков, и вы сами будете решать, какие библиотеки использовать, какую архитектуру выбирать, какие слои, модули и все остальное».

Как потом оказалось, этот новый проект действительно существовал. Но нас обоих поставили на совершенно другой проект – старый, криво написанный, с кучей легаси-кода, который уже был в продакшене. Я понял все это, когда получил доступ к коду. В итоге мы оба ушли с «испыталки» через полторы-две недели.

Интересно, что на момент собесов компании было известно об этих изменениях. При этом даже рекрутер не знала, что получится вот такая дичь. Видимо, в руководстве посчитали, что это несущественно. Вообще непонятно, на что был расчет. Что мы придем, увидим код и скажем: «Ну ладно»? Да, сейчас в Беларуси с вакансиями все плохо, но в 2019-м стоило только поставить в LinkedIn «Open to work», и мне начинали молотить в личку десятки рекрутеров.

Тут проблема в том, что я потратил кучу времени и ресурсов, чтобы сходить на кучу собесов. У меня было 4-5 оферов из других мест с такой же или чуть меньшей зарплатой, и я отказал другим компаниям на основании информации, которая вообще не соответствовала реальности. Кроме денег там вообще все было, мягко говоря, неправдой.

Системный аналитик: «Процветала дедовщина»

– Стандартная ситуация. В 2022-м откликнулась на вакансию системного аналитика в продуктовую компанию в Минске. В действительности же там процветала дедовщина: новенькие выполняли работу типа «принеси-подай». Новые разработчики (даже уровня сеньор!) чистили систему от ненужных документов и легаси, а я занималась юзер гайдом, а не новыми фичами.

Как вышла из ситуации? Уволилась.

Full-Stack .NET Developer: «Там не то что не было .NET – там не было программирования вообще»

– В то время я был студентом третьего курса и только закончил мою первую стажировку на позиции Full-Stack .NET Developer. Мне очень нравилось программировать на этой технологии.

Опубликовал на Rabota.by резюме и запрос на позицию .NET-разработчика. Позвонила HR из минского офиса компании, входящей в «большую четверку». Компания занимается аудитом и консалтингом, но за год до этого открыла центр разработки.

Собеседование было поверхностным, без углубления в технологии. Да, они сделали пометку, что, возможно, придется работать со смежными или немного другими технологиями. Но я не придал этому значения, ведь, во-первых, мне по телефону сказали про .NET-разработчика, а во-вторых, я еще был джуном-студентом и хватался за любую возможность.

Меня приняли на работу и сразу посадили на внутренний проект – переписывать систему с PHP на .NET + JS. Джуна, практически без коммерческого опыта и без старших программистов-кодеров (там в основном работали с Magento, ABAP и т.д.)! Сейчас бы такой подход меня насторожил, но тогда я был совсем зеленым. Несложно представить, какое качество кода там было.

Спустя пару месяцев мне сказали, что пока поставили проект на паузу, так как есть место на коммерческом проекте, где я буду играть важную роль. Я обрадовался. Но оказалось, что меня туда берут «разнорабочим». В итоге все, что я делал, так это писал клиентам – просил, чтобы скинули выборки данных, которые потом использовались в анализе и разработке. И составлял планы, кого нужно пингануть на следующий день.

Вскоре меня начали подключать на другой проект. Там не то что не было программирования на .NET – там не было программирования вообще! Нужно было работать с ПО для интеграции, грубо говоря, строить API, соединяя модули и задавая параметры. Это совсем не то, что я хотел.

Тут я уже насторожился, что очередной проект, на котором я работаю, непонятно что. Мне было отвратительно открывать рабочий ноут и эту программу.

Через некоторое время я сказал менеджеру, что не хочу на этом работать. Он ответил, что я играю здесь большую роль и что позже мы обязательно поймаем .NET-проект. Нормального проекта не появилось. Мне дали второй проект, где, по заявлениям, «будет работа с JS», но приходилось просто играть роль агента поддержки и выполнять тикеты типа «поменять значения в таблице БД».

Здесь мое терпение лопнуло, и я твердо решил найти новую работу. Я пошел по собеседованиям и вскоре прошел на позицию Full-Stack .NET-разработчика, с конкретными требованиями, конкретными технологиями, полноценным техническим собеседованием и повышением зарплаты.

На старом рабочем месте долго просили остаться, приводили аргументы типа «работа не обязательно должна нравиться, главное, чтобы деньги приносила, можно переступить через себя, а вдруг твой .NET и JS скоро не будут нужны никому» и так далее. Обещали, что скоро появится много .NET в компании (ничего не появилось, кстати).

Я проработал там 11 месяцев, и по сей день меня греет мысль, что я оттуда ушел.

Разработчик: «По договору все потери компании и даже упущенная прибыль ложатся на мои плечи»

– Я переехал из Беларуси в Польшу с семьей в 2022 году. Релоцировался за собственные деньги, сам открыл ИП, сам нашел, где работать. Однажды в LinkedIn мне написала рекрутер с предложением позиции Solution Architect. Ряд собеседований был преодолен без особых усилий, неплохие условия, но всё на словах. Я расторг предыдущий договор и укатил на две недели в отпуск в ожидании выхода на новое место.

Вернувшись, я был шокирован содержанием договора (между ИП и компанией. – Ред.), который получил на подпись. Уже очень давно работаю в ИТ (скоро буду праздновать 20-летний юбилей), у меня многогранный опыт в разных проектах и компаниях, в том числе и в подписании договоров, но с таким я столкнулся впервые.

Внутри все интересное: штрафы в 50 000 злотых + 1000 за каждый день нарушения условий. Все потери компании и даже lost profit (упущенная прибыль) ложатся на мои плечи. Как и когда компания может взыскивать, не написано. И меня обязывают в течение 12 месяцев после расторжения договора не заниматься подобной деятельностью, а в течение 24 месяцев – не наниматься на работу к их клиентам. А кто их клиенты, непонятно, и это держат в секрете. А теперь давайте представим, что они оказывают услуги Google или Amazon. Значит, на 2 года мне туда вход закрыт.

И еще в течение 5 лет – хранить все тайны и секреты компании (это, кажется, не так страшно).

По факту это многолетние обязательства, которые я должен принять и соблюдать только потому, что они этого хотят. На этапе интервью про это никто даже словом не обмолвился. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это подстраховки юристов и вероятность того, что эти правила будут применены, невысока. Но это все добрая воля руководства, которая может меняться, как и само руководство.

Отойдя от первого шока, я принял для себя решение не подписывать данный контракт. Но у меня есть такая возможность. А если у другого человека такой возможности нет? Конечно же, мне сказали, что я неправильно понял, но как это понимать по-другому, если все написано текстом на белой бумаге?

Менеджер продуктов, который занимается и UX-исследованиями: «Приходилось строить специальные таблички Excel с планами по проектам, чтобы отчитаться»

– Год назад я искал работу, и одна вакансия показалась мне подходящей. Это была позиция в одном из банков Беларуси (не буду говорить название). Она называлась «менеджер проектов», но по факту предлагалось заняться продуктовой трансформацией. У банка был запрос на то, чтобы внедрять продуктовые практики в работу продакт-менеджеров и Product Owner; продвигать Agile–трансформацию и развивать направление продуктовых исследований.

Собеседование проводила девушка, которая одна занималась всеми этими направлениями. Она искала двух новых людей в расширяющийся штат. Но никто не сказал, что этот человек уходит, а мы, два новых работника, будем вместо нее. Это первая проблема: меня не посвятили в планы компании.

Впоследствии всплыл еще один нюанс: мне мимоходом сказали, что это строго офисная работа. Поначалу я отнесся к этому достаточно нормально, подумал: возможно, это шанс структурировать свой режим. Но тут было как на проходной завода: как только я опаздывал хотя бы на одну минуту, мне сразу же прилетал выговор от моего непосредственного руководителя. И это было суперстранно и супернекомфортно.

На финальном собеседовании мне представили непосредственного «руководителя». И я вначале вообще не понял, кто этот человек и какая у него роль. Он мне задал буквально один-два вопроса. Я подумал: «Ну, окей, возможно, это человек, который занимается отчетностью или чем-то еще». И это была очередная ошибка, потому что с этим человеком мне предстояло работать весь год.

Это был очень неопытный специалист, которого назначили руководителем из-за его старательности. У него не было никаких менеджерских скилов, и он абсолютно не умел управлять командой, от слова «совсем».

У меня вообще с ним не сложились отношения. Основной проблемой стало противоречие между той работой, которую мы хотели делать, нашими ценностями – и жесткой, ригидной системой, которая в принципе не поощряла гибкие подходы. Она строилась на принципах постоянного контроля и микроменеджмента.

Например, руководитель не доверял ни мне, ни другим сотрудникам в их работе. Доходило до того, что мне приходилось строить специальные таблички Excel с планами по своим проектам, чтобы перед ним отчитаться.

У меня это вообще не мэтчилось с понятием Agile. Я пытался продвигать идеи «давайте мы все-таки будем идти не сверху вниз, а снизу вверх, пойдем к нашему периметру, продакт-менеджерам и продакт-оунерам и спросим, с чем они сталкиваются в своей работе и что конкретно им нужно». Но такой подход почему-то абсолютно не был близок ни моему руководителю, ни куратору. Они считали, что периметр необразованный и не знает, как правильно делать.

С зарплатой тоже вышел интересный нюанс. Я приходил с определенными ожиданиями, которые были немного выше их ожиданий, но не слишком. В нашем банке, как, впрочем, и в любом, принята система премий и окладов. Мне сказали, что будут выдавать желаемую сумму в виде премии, но не сказали, что премия выплачивается только в последующий после квартала месяц. Ну и не сообщили, что при уходе на больничный или в отпуск у тебя вычитают премию за те дни, когда ты не работал.

И еще интересно, что летом парням запрещено было носить шорты, а девушкам – нет.

Если бы я знал все это раньше, то не согласился бы на такую работу. Я хотел помогать своим конечным пользователям по периметру, а не клепать бесконечные Excel-таблицы для отчетности. Спустя год я оттуда ушел и сейчас нахожусь в поисках другой работы.

«Бизнес – живой организм, который может меняться из-за различных причин»

CEO и фаундер ИТ-рекрутингового агентства Lucky Hunter Татьяна Мельничук:

– Такие истории действительно иногда случаются, в нашей практике в том числе. Однако сразу отмечу, что, скорее всего, непредвиденная смена проекта или другое незапланированное изменение вряд ли является следствием заранее продуманного обмана со стороны компании.

Бизнес – живой организм, который действительно может меняться из-за различных причин. Может начаться война, мобилизация, эпидемия нового вируса. Это действительность, в которой мы живем, и, конечно, это может сказаться на процессах компании.

Чаще всего незапланированная смена процессов происходит в стартапах, некоторых аутсорсинговых компаниях, а также компаниях «средней руки», у которых не отлажены процессы. Крупные ИТ-компании, как правило, грамотно настраивают процессы и таких историй не допускают.

Если говорить о том, как защититься от неожиданностей в процессе найма, то лучше всего поможет задавать как можно больше вопросов нанимающему специалисту, стараться следить за всем, что происходит в компании, по открытым источникам, регулярно быть на связи с рекрутерами, при любых сомнениях сразу выяснять вопрос.

Все же напоследок отмечу, что изменение процессов чаще всего связано не со «злодейским планом» компании по обману кандидатов, а с внешними изменениями и невозможностью быстро информировать о том, что меняется в компании в силу неотложных процессов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк