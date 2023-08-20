«Мы скоро придем за вами»: пленные оккупанты обратились к своему командованию 5 20.08.2023, 13:28

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Бойцы бригады «Эдельвейс» захватили в плен россиян во время наступления.

Украинские воины в ходе контрнаступления активно пополняют обменный фонд. На одном из направлений в ходе штурма вражеских позиций бойцы 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» пленили пятерых оккупантов.

Те после разоружения начали жаловаться на отсутствие логистики и воды и ругали свое командование. Видео с попаданием захватчиков в плен и их «отзывами» о российских командирах опубликовали в 10 ОГШБр.

«Продолжаем продвигаться к административным границам. Бойцы 109-го горно-штурмового батальона, во время удачного штурма вражеских позиций, захватили 5 пленных, которые рассказывали об ужасном обращении со стороны командования, отсутствии логистики и даже воды», – говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно пятерых захватчиков, лежащих на земле вниз на прицеле у двух украинских воинов. Третий защитник в это время разоружает пленных.

Далее в видео – короткий диалог между украинскими воинами и пленными оккупантами, записанный, судя по всему, уже в автомобиле при транспортировке захватчиков к месту содержания.

«И что хотите передать командованию своему?» – поинтересовался украинский воин.

«Приветы», «Вы все г*мно, мы скоро придем за вами. Это я вам говорю», – раздаются ответы окупантов, которые не жалеют ярких эпитетов для тех, кто послал их на смерть.

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