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Зеленский: Украина получит 42 самолета F-16

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  • 20.08.2023, 15:51
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Зеленский: Украина получит 42 самолета F-16

По словам президента Украины, это только начало.

Украина на первом этапе получит от партнеров 42 американских истребителя F-16.

После обучения пилотов Украина получит от Нидерландов 42 истребителя F-16. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 20 августа.

Зеленский сегодня находится с визитом в Нидерландах. Он встретился с премьер-министром страны Марком Рютте.

«F-16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк! Спасибо всем, кто помогает!» – заявил президент.

Позже он сообщил о количестве самолетов, которые предоставят Украине.

«Сегодня делаем еще один шаг по усилению воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало», – заявил Зеленский.

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