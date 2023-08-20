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ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали более 200 россиян

  • 20.08.2023, 18:50
  • 1,388
ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали более 200 россиян

И 27 единиц техники.

Силы обороны на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским оккупантам в живой силе и технике. Украинские военные за сутки выполнили более тысячи огневых задач.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.

«На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. В общем, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 626 обстрелов, нанес 15 авиаударов», - сообщил он.

По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие - 79, раненые - 153).

Украинские военные уничтожили 27 единиц военной техники россиян. В частности:

шесть танков,

шесть ББМ,

восемь артиллерийских систем и минометов,

один РСЗО,

один ПТРК,

один СПГ,

один БПЛА,

две единицы автомобильной техники,

одну единицу специальной техники.

Также Силы обороны уничтожили шесть складов боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт.

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