ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали более 200 россиян
- 20.08.2023, 18:50
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И 27 единиц техники.
Силы обороны на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским оккупантам в живой силе и технике. Украинские военные за сутки выполнили более тысячи огневых задач.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.
«На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. В общем, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 626 обстрелов, нанес 15 авиаударов», - сообщил он.
По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие - 79, раненые - 153).
Украинские военные уничтожили 27 единиц военной техники россиян. В частности:
шесть танков,
шесть ББМ,
восемь артиллерийских систем и минометов,
один РСЗО,
один ПТРК,
один СПГ,
один БПЛА,
две единицы автомобильной техники,
одну единицу специальной техники.
Также Силы обороны уничтожили шесть складов боеприпасов и один командно-наблюдательный пункт.