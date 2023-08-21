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Вот и слетал

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  • Альфред Кох
  • 21.08.2023, 8:12
  • 10,424
Вот и слетал
Альфред Кох

Примерно так Путин и Киев взял за три дня.

Прошел один год и сто семдесят семь дней войны. На свежих картах ISW я не увидел никаких серьезных изменений по сравнению со вчерашним днем. Есть небольшие позитивные измненения на юге, но ничего существенного.

По интернету гуляет ролик из Тольятти (Самарская область), в котором некие чиновники выступают перед работягами прямо в заводском цеху.

Их месседж прост и незатейлив: мы призываем всех, кому нужны деньги и/или амнистия, заключить контракт с армией и поехать воевать за деньги и/или амнистию (200 тыс. руб. в месяц).

Положение серьезное: на город спустили разнарядку: 2000 рекрутов нужно набрать государю на войну. К настоящему моменту набрали всего 250 добровольцев. Предупреждаем! Если не пойдете воевать за деньги, осенью будет мобилизация и уж тогда пеняйте на себя: пойдете воевать даром.

Кроме этого есть масса всякой другой инсайдерской информации: осенью будет мобилизация. Масштаб - непонятен. Все будет зависеть от размера ж**ы, которая образуется у путинских вояк к ноябрю.

Может обойдутся опять тремя стами тысяч (как в прошлом году), а может и миллион призовут. Не знаю Одно непонятно: чем они воевать будут? Штык-ножами и коктейлями Молотова? Впрочем, путинские прихвостни, видимо, убедили Гавнокомандующего в том, что оружием и боеприпасами они армию завалят.

Они, правда (если верить их прошлым докладам) уже сейчас должны были ее завалить. Но что-то не срослось. Говорят теперь - к осени. Уж к зиме - точно. Максимум - к весне… Крайний срок - к следующему лету. Кровь из носу в ноябре, к выборам в Америке, оружие пойдет на передовую, ей—ей. Провалится мне сквозь землю, если к новому, 2025 году армия не будет обеспечена всем необходимым…. И эта сказка про белого бычка может длиться бесконечно…

И пойдут бедные российские обыватели «родинку засчисчать». Три месяца на «боевое сглаживание», два рожка из калаша отстрелял, окоп выкопал и на передовую. Нечего в тылу прохлаждаться! Ты ж герой! Воин, ёмаё, или где?

Димон? А где сынишка твой Илюша? Чего не на фронте? Каким-никаким офицериком-то ты бы его определил, что ли… Пусть бы он в атаки ходил «за родинку». Уря! Вперёд! За Путина! За Геленджик! Не? А вдруг вава? Правильно, че… Ему 200 тыс не надо и амнистия без надобности. Чего корячиться-то? Да и мамка не пустит. Скорее Димону башку свернет за язык длинный.

Сегодня зато Димон опять всех пугал в твиттере. Мол если Россия проиграет, то и всем каюк. Ужасно грозный он в твиттере. Жуть какой страшный. Бровки насупит, каблучком топнет и давай всех стращать… Атомная бомба, бойтесь, мы не шутим…

Я сегодня когда узнал, что путинская лунная экспедиция (впрочем - вполне предсказуемо) накрылась медным тазом, вспомнил какой-то дурацкий (финский по -моему) фильм, про то, как немцы проиграв войну, все улетели на Луну, а после, уже в наше время, оттуда снова атаковали землян.

Я уж, грешным делом, подумал: может Путин решил того: улететь в космос? Как Гениалиссимус из книги Войновича «Москва 2042"? Или вот на Луну… Раз нельзя в Геленджик, то построит он себе дворец на Луне и там уединится с Алиной… Бабла хватит на все!

Но не срослось: аппарат упал на Луну вместо того, чтобы мягко приземлиться. Словом - разбился. Я вот думаю: сила тяжести на Луне шесть раз меньше земной. Если бы аппарат просто падал, то, наверное, вряд ли он разбился, а? Видать он с включенными двигателями со всей дури врезался в Луну! Или я выдумываю?

А красиво звучит: Путин решил атаковать Луну! А потом - Солнце! И оно погаснет… «Горе-горе, Крокодил в небе солнце проглотил!» Вот это масштаб! Вот это я понимаю: уровень! Вот чем Димон нам грозил! Если Россия будет проигрывать, то Путин потушит Солнце! А с Луной - это была репетиция! Чтобы мы все поверили, что больше с нами они шутить не намерены…

Короче, обос**лся жидко Путин со своим полетом на Луну. В принципе, результат - закономерен.

Столько лет держать науку на голодном пайке, столько лет отдавать ее на откуп шарлатанам Ковальчукам (а конкретно космос - криворукому болтуну Рогозину), бесконечно сажать ученых за «шпионаж» и «госизмену», посадить ректорами университетов и институтов пенсионеров госбезопасности (тупых ворюг) и вдруг захотеть полететь на Луну!

Вот и слетал… Примерно также как взял Киев за три дня… А почему, собственно, при одинаковых начальных условиях, результат должен быть иной? Ведь как вся его банда воюет, так она и в космос летает! Было бы наивно ждать другого результата!

Тут давеча Путину уже в который раз презентовали «первый отечественный смартфон «Р-фон» с полностью российской операционной системой», который на поверку опять оказался китайским, с финской операционной системой «Linux». Этот анекдот повторяется с завидной регулярность как День Сурка. И всякий раз Путин покупается, как ребенок…

Разница между настоящим китайским смартфоном и китайским смартфоном, который путинские ворюги хотели выдать за российский, заключается лишь в цене: китайский смартфон стоит 17 тыс. рублей, а фальшивый российский - 40 тысяч. Вот и вся бизнес-схема. А вы говорите: Киев за три дня… На Луну полетим…

Теперь они ему голову морочат про то, что вот-вот завалят армию оружием и боеприпасами… Ага. Щас. Верю! Аж поджилки трясутся…

Единственное во что я верю, что они проведут осенью мобилизацию. Это они умеют. И отправят триста тысяч (минимум) своих мужичков на войну. Без ничего. Без одежды, без еды, без оружия. Чтобы они все там и легли. Умри сегодня, а я - завтра. Такая страна… Такой народ. Чудо, а не народ. Из него, как верно заметил поэт, можно делать гвозди. Впрочем, только гвозди из него и можно делать…

А у меня, лично, нет никаких сомнений в том, что дело наше правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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