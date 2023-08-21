Под Полтавой арестовали имущество российского генерал-полковника

Под Полтавой арестовали имущество российского генерал-полковника2
- 21.08.2023, 16:50
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Среди арестованных активов - более 20 коммерческих объектов.
Служба безопасности Украины арестовала в Полтавской области имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина более чем на 1 млрд грн. Он является начальником федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ, сообщает zn.ua со ссылкой на СБУ.
Среди арестованных активов:
- более 20 коммерческих объектов;
- более 3 тысяч м² жилой недвижимости;
- 17 земельных участков на территории Полтавской области;
дом семьи Капашина;
- отели и рестораны премиум-класса;
- офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тысяч м².
Арестованные активы генерала оформлены на его дочь и зятя. Они до полномасштабной войны жили в Украине, а затем уехали в РФ и получили гражданство.
Так, сообщают правоохранители, генерал использовал своих родственников для отмывания денег, которые он получал от коррупционных сделок в Москве. Среди прочего, родственники военного использовали доходы от так называемого семейного бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и оккупированном Донбассе. В дальнейшем часть этих средств направлялась в бюджет РФ путем уплаты налогов и сборов.
Во время обысков по адресам офисов и жилых помещений, принадлежащих семье Капашина, правоохранители обнаружили:
- военную форму российского образца;
- запрещенную советскую символику и пропагандистскую литературу;
- сувенирную продукция и награды, врученные Капашину в Кремле.
СБУ возбудила уголовное дело сразу по нескольким статьям.