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Под Полтавой арестовали имущество российского генерал-полковника

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  • 21.08.2023, 16:50
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Под Полтавой арестовали имущество российского генерал-полковника

Среди арестованных активов - более 20 коммерческих объектов.

Служба безопасности Украины арестовала в Полтавской области имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина более чем на 1 млрд грн. Он является начальником федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ, сообщает zn.ua со ссылкой на СБУ.

Среди арестованных активов:

- более 20 коммерческих объектов;

- более 3 тысяч м² жилой недвижимости;

- 17 земельных участков на территории Полтавской области;

дом семьи Капашина;

- отели и рестораны премиум-класса;

- офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тысяч м².

Арестованные активы генерала оформлены на его дочь и зятя. Они до полномасштабной войны жили в Украине, а затем уехали в РФ и получили гражданство.

Так, сообщают правоохранители, генерал использовал своих родственников для отмывания денег, которые он получал от коррупционных сделок в Москве. Среди прочего, родственники военного использовали доходы от так называемого семейного бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и оккупированном Донбассе. В дальнейшем часть этих средств направлялась в бюджет РФ путем уплаты налогов и сборов.

Во время обысков по адресам офисов и жилых помещений, принадлежащих семье Капашина, правоохранители обнаружили:

- военную форму российского образца;

- запрещенную советскую символику и пропагандистскую литературу;

- сувенирную продукция и награды, врученные Капашину в Кремле.

СБУ возбудила уголовное дело сразу по нескольким статьям.

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