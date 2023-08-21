Стали известны детали атаки на аэродром ядерных бомбардировщиков в Калужской области РФ 1 21.08.2023, 20:06

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Иллюстративное фото

В ГУР заявили о повреждении нескольких единиц авиатехники.

Во время сегодняшней атаки на российский аэродром «Шайковка» были повреждены несколько единиц вражеской авиатехники. Задачу выполнили в координации с Главным управлением разведки Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

«ГУР не комментирует, что именно прилетело на аэродром «Шайковка». Мы можем констатировать, что группы, координируемые Главным управлением разведки Минобороны Украины, отработали результативно. Известно о нескольких поврежденных единицах вражеской авиатехники», - отметил Юсов.

По его словам, группы, которые совершили атаку, отработали и успешно вернулись из центральной России.

Юсов подчеркнул, что работа на территории РФ продолжается. Речь о Москве, Московской области и о других направлениях на территории страны-агрессора.

«Во многих случаях действуют граждане РФ, которые по разным соображениям, в том числе по идеологическим, принимают меры по борьбе с преступным диктаторским режимом», - добавил представитель ГУР.

Он рассказал, что такие события являются следствием полномасштабного вторжения и геноцидной войны России против Украины. Они будут продолжаться до полной деоккупации и прекращения агрессии, добавил Юсов.

Представитель военной разведки также прокомментировал и сегодняшнюю атаку дронов на Москву. Он заявил, что не будет раскрывать всех деталей, но «ГУР работает».

Как отметил Юсов, в этом контексте он хочет поблагодарить все украинское волонтерское сообщество за организацию таких проектов, как Black Box с фондом «Вернись живим», а также других при сотрудничестве с фондом Сергея Притулы, Игорем Лаченым, KSE, Сергеем Стерненко.

«Именно благодаря этому сотрудничеству мы слышим все больше новостей о внештатных ситуациях вокруг и в Москве, о сорванных рейсах. Результат этого сотрудничества мы, в частности, увидели и сегодня в столице государства-агрессора», - добавил Юсов.

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