Стали известны детали атаки на аэродром ядерных бомбардировщиков в Калужской области РФ

Стали известны детали атаки на аэродром ядерных бомбардировщиков в Калужской области РФ1
- 21.08.2023, 20:06
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В ГУР заявили о повреждении нескольких единиц авиатехники.
Во время сегодняшней атаки на российский аэродром «Шайковка» были повреждены несколько единиц вражеской авиатехники. Задачу выполнили в координации с Главным управлением разведки Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.
«ГУР не комментирует, что именно прилетело на аэродром «Шайковка». Мы можем констатировать, что группы, координируемые Главным управлением разведки Минобороны Украины, отработали результативно. Известно о нескольких поврежденных единицах вражеской авиатехники», - отметил Юсов.
По его словам, группы, которые совершили атаку, отработали и успешно вернулись из центральной России.
Юсов подчеркнул, что работа на территории РФ продолжается. Речь о Москве, Московской области и о других направлениях на территории страны-агрессора.
«Во многих случаях действуют граждане РФ, которые по разным соображениям, в том числе по идеологическим, принимают меры по борьбе с преступным диктаторским режимом», - добавил представитель ГУР.
Он рассказал, что такие события являются следствием полномасштабного вторжения и геноцидной войны России против Украины. Они будут продолжаться до полной деоккупации и прекращения агрессии, добавил Юсов.
Представитель военной разведки также прокомментировал и сегодняшнюю атаку дронов на Москву. Он заявил, что не будет раскрывать всех деталей, но «ГУР работает».
Как отметил Юсов, в этом контексте он хочет поблагодарить все украинское волонтерское сообщество за организацию таких проектов, как Black Box с фондом «Вернись живим», а также других при сотрудничестве с фондом Сергея Притулы, Игорем Лаченым, KSE, Сергеем Стерненко.
«Именно благодаря этому сотрудничеству мы слышим все больше новостей о внештатных ситуациях вокруг и в Москве, о сорванных рейсах. Результат этого сотрудничества мы, в частности, увидели и сегодня в столице государства-агрессора», - добавил Юсов.