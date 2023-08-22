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Илон Маск признался, что в 2022 году лично говорил с Путиным

  • 22.08.2023, 2:32
Илон Маск признался, что в 2022 году лично говорил с Путиным
Илон Маск

Основатель SpaceX рассказал об этом чиновникам Минобороны США.

Основатель SpaceX и владелец X Илон Маск рассказал чиновникам Минобороны США, что лично разговаривал по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным в 2022 году, сообщает The New Yorker со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников США.

Маск в октябре 2022 года заявил Колину Калю, который в то время был высокопоставленным чиновником Пентагона, что разговаривал с Путиным.

Разговор состоялся после того, как украинские военные, которые продвигались на временно захваченные российскими оккупантами территории на юге Украины, внезапно потеряли связь Starlink. Американские и украинские официальные лица тогда предполагали, что SpaceX специально прервала связь, ограничив зоны доступа.

«Мой вывод заключался в том, что он (Маск — ред.) нервничал из-за того, что участие Starlink все чаще рассматривалось в России как содействие украинским военным усилиям, и искал способ успокоить беспокойство России», — подчеркнул Каль.

Другой чиновник вспомнил, что Маск заявил о том же (разговоре с Путиным — ред.) за несколько недель до того, как написал в Twitter свой пророссийский мирный план, и сказал, что его консультации с Москвой были регулярными.

«Ну, у меня был этот замечательный разговор с Путиным», — сказал Маск чиновнику.

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