Медведев устроил грандиозную истерику из-за передачи Украине F-16 14 22.08.2023, 10:08

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Дмитрий Медведев

Фото: КОММЕРСАНТ

Неадекватный экс-президент России набросился на Анналену Бербок.

Заместитель председателя Совбеза России и экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев закатил неистовую истерику из-за передачи Украине истребителей F-16.

Так, в своем Telegram-канале российский чиновник-пропагандист процитировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о решении отправить Украине истребители F-16, которая сказала, что это добрый день для Украины, а потому добрый день для всей Европы, передает glavred.info.

Медведев и тут решил прибегнуть к оскорблениям, заявив, что у Бербок «неоконченное среднее образование».

«Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «добрых дней» для Европы не стал ее последним днем», - выдал Медведев.

Напомним, что 20 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина получит 42 самолета F-16. Эти истребители обязались передать Нидерланды.

Впоследствии стало известно, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Как отметила заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, первые 6 истребителей появятся в Украине уже к Новому году. Еще 8 самолетов отправят в 2024 году, а остальные 5 – в 2025 году.

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