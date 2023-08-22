Telegram-канал: Путин подозревает Лукашенко в участии в пригожинском путче 4 22.08.2023, 12:15

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Растет недоверие.

Источники Telegram-канала «Беларуская выведка» сообщают, что Лукашенко не удалось растопить лед в личных отношениях с Путиным.

«Основная причина — усиливающиеся подозрения Путина о неоднозначной роли Лукашенко в пригожинском путче. Источники сообщают, что контакты сведены до минимума, а недоверие растет», — пишет Telegram-канал.

Как писал сайт Charter97.org, в пригожинском путче мог участвовать Лукашенко. Такое мнение выразил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

На это указывает то, что узурпатор вывез свою семью в Турцию. Однако Лукашенко предал Пригожина.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также склоняется версии, что Лукашенко поддержал военный мятеж.

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