Telegram-канал: Путин подозревает Лукашенко в участии в пригожинском путче

Telegram-канал: Путин подозревает Лукашенко в участии в пригожинском путче4
- 22.08.2023, 12:15
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Растет недоверие.
Источники Telegram-канала «Беларуская выведка» сообщают, что Лукашенко не удалось растопить лед в личных отношениях с Путиным.
«Основная причина — усиливающиеся подозрения Путина о неоднозначной роли Лукашенко в пригожинском путче. Источники сообщают, что контакты сведены до минимума, а недоверие растет», — пишет Telegram-канал.
Как писал сайт Charter97.org, в пригожинском путче мог участвовать Лукашенко. Такое мнение выразил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.
На это указывает то, что узурпатор вывез свою семью в Турцию. Однако Лукашенко предал Пригожина.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также склоняется версии, что Лукашенко поддержал военный мятеж.