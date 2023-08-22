закрыть
22 августа 2023, вторник, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умер легендарный певец Тото Кутуньо

  • 22.08.2023, 18:44
  • 1,754
Умер легендарный певец Тото Кутуньо
Тото Кутуньо

Ему было 80 лет.

В Италии умер певец и композитор Тото Кутуньо (настоящее имя — Сальваторе), сообщает агентство Ansa со ссылкой на его менеджера менеджера Данило Манкузо. Ему было 80 лет.

«После продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже», — сказал Манкузо.

Певец умер около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его ранее госпитализировали.

Котуньо родился 7 июля 1943 в тосканском городе Фоздиново. В 19 лет он организовал группу Toto e Tati, с которой гастролировал по Италии, а с 1975-го выступает с группой Albatros. Котуньо сотрудничал с французским певцом Джо Дассененом.

В 1980 году Котуньо начал сольную карьеру. Он прославился песней L’italiano, записанной в 1983 году. В 1990-м певец победил на конкурсе «Евровидение» с песней Insieme:1992 о европейском единстве.

Кутуньо был одним из самых успешных итальянских певцов — было продано более 100 млн пластинок с его песнями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив