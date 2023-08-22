Умер легендарный певец Тото Кутуньо 22.08.2023, 18:44

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Тото Кутуньо

Ему было 80 лет.

В Италии умер певец и композитор Тото Кутуньо (настоящее имя — Сальваторе), сообщает агентство Ansa со ссылкой на его менеджера менеджера Данило Манкузо. Ему было 80 лет.

«После продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже», — сказал Манкузо.

Певец умер около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его ранее госпитализировали.

Котуньо родился 7 июля 1943 в тосканском городе Фоздиново. В 19 лет он организовал группу Toto e Tati, с которой гастролировал по Италии, а с 1975-го выступает с группой Albatros. Котуньо сотрудничал с французским певцом Джо Дассененом.

В 1980 году Котуньо начал сольную карьеру. Он прославился песней L’italiano, записанной в 1983 году. В 1990-м певец победил на конкурсе «Евровидение» с песней Insieme:1992 о европейском единстве.

Кутуньо был одним из самых успешных итальянских певцов — было продано более 100 млн пластинок с его песнями.

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