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Пять главных хитов Тото Кутуньо

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  • 22.08.2023, 19:53
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Пять главных хитов Тото Кутуньо
Тото Кутуньо

Легендарный певец умер в 80 лет.

На 81-м году жизни умер итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. Печальную новость сообщил его менеджер Данило Манкузо. Долго время он боролся с раком. Несколько месяцев назад артисту стало хуже, и его госпитализировали в больницу Сан-Раффаэле в Милане.

В 1990 году Кутуньо победил на конкурсе «Евровидение» в Загребе. Композиции его авторства в разные годы исполняли такие звезды, как Джо Дассен, Адриано Челентано, Далида, Ricchi e Poveri и многие другие.

Charter97.org вспоминает главные хиты артиста.

«L'italiano», 1983 год

«Serenata», 1984 год

«Solo Noi», 1983 год

«Donna, Donna Mia», 1979 год

«Emozioni», 1988 год

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