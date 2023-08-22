Пять главных хитов Тото Кутуньо

Пять главных хитов Тото Кутуньо3
- 22.08.2023, 19:53
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Легендарный певец умер в 80 лет.
На 81-м году жизни умер итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. Печальную новость сообщил его менеджер Данило Манкузо. Долго время он боролся с раком. Несколько месяцев назад артисту стало хуже, и его госпитализировали в больницу Сан-Раффаэле в Милане.
В 1990 году Кутуньо победил на конкурсе «Евровидение» в Загребе. Композиции его авторства в разные годы исполняли такие звезды, как Джо Дассен, Адриано Челентано, Далида, Ricchi e Poveri и многие другие.
Charter97.org вспоминает главные хиты артиста.
«L'italiano», 1983 год
«Serenata», 1984 год
«Solo Noi», 1983 год
«Donna, Donna Mia», 1979 год
«Emozioni», 1988 год