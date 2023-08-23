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Медведев заявил об аннексии Абхазии и Южной Осетии

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  • 23.08.2023, 8:33
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Медведев заявил об аннексии Абхазии и Южной Осетии
Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ угрожает Грузии.

Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России, если Грузия пойдет на сближение с Западом и НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет The Moscow Times.

«Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания — медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — написал Медведев в статье для «АиФ».

«В 2008 году мы остановили наступление на Тбилиси, когда добились устранения возникших угроз и гарантий безопасности. Но сейчас обстановку активно нагнетают вновь — видимо, чтобы создать около наших границ очередной очаг напряженности в дополнение к украинскому флангу. Опять идут разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Как по заказу, начались всплески русофобии в этой стране», — написал Медведев.

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