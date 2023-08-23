Граждан США призвали выехать из Беларуси в Польшу через Тересполь 2 23.08.2023, 15:03

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Пограничная охрана Польши раскрыла детали.

Граждане США, покидающие Беларусь, могут въехать в Польшу через пограничный переход Брест-Тересполь.

Об этом говорится в сообщении Пограничной охраны Польши.

«В ответ на призыв посольства США к американским гражданам покинуть территорию Беларуси Пограничная охрана Польши информирует, что они могут въехать в Польшу через пограничный переход в Тересполе», – говорится в сообщении польских пограничников.

Посольство США обратилось к американским гражданам с призывом по возможности покинуть Беларусь на фоне объявления Литвы о закрытии двух пунктов пропуска на границе. При этом сообщении посольства указывалось, что американские граждане не могут по земле въехать из Беларуси в Польшу.

Пресс-офицер американского посольства Тимоти О’Коннор пояснил, что в заявлении посольства нет ничего нового.

Рекомендация не посещать Беларусь или покинуть ее действует с 2022 года. Данное обращение повторяется каждый раз, когда для этого возникают новые причины, например, сейчас, когда количество пунктов пропуска на белорусско-литовской границе сократилось с шести до четырех.

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