закрыть
23 августа 2023, среда, 15:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Граждан США призвали выехать из Беларуси в Польшу через Тересполь

2
  • 23.08.2023, 15:03
  • 2,814
Граждан США призвали выехать из Беларуси в Польшу через Тересполь

Пограничная охрана Польши раскрыла детали.

Граждане США, покидающие Беларусь, могут въехать в Польшу через пограничный переход Брест-Тересполь.

Об этом говорится в сообщении Пограничной охраны Польши.

«В ответ на призыв посольства США к американским гражданам покинуть территорию Беларуси Пограничная охрана Польши информирует, что они могут въехать в Польшу через пограничный переход в Тересполе», – говорится в сообщении польских пограничников.

Посольство США обратилось к американским гражданам с призывом по возможности покинуть Беларусь на фоне объявления Литвы о закрытии двух пунктов пропуска на границе. При этом сообщении посольства указывалось, что американские граждане не могут по земле въехать из Беларуси в Польшу.

Пресс-офицер американского посольства Тимоти О’Коннор пояснил, что в заявлении посольства нет ничего нового.

Рекомендация не посещать Беларусь или покинуть ее действует с 2022 года. Данное обращение повторяется каждый раз, когда для этого возникают новые причины, например, сейчас, когда количество пунктов пропуска на белорусско-литовской границе сократилось с шести до четырех.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив