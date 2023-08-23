Полина Шарендо-Панасюк исчезла из гомельского СИЗО 1 23.08.2023, 16:29

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Полина Шарендо-Панасюк

Для политзаключенной не взяли передачу.

В гомельском СИЗО №3, куда активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк была переведена из Речицкой колонии после возбуждения нового уголовного дела за якобы злостное неповиновение администрации колонии, политзаключенной нет. Об этом правозащитникам сообщили родные Полины.

Сегодня, 23 августа, для Полины не взяли передачу. Было сообщено, что Полина Шарендо-Панасюк 21 августа вывезена. Куда на этот раз ее этапировали, не сказали.

По словам мужа Полины Андрея Шарендо, попытки узнать пока не дали результатов. Если предположить, что могли в Речицкий изолятор временного содержания, то там даже нет телефона, чтобы проверить.

Но позже стало известно, что ИВС в Речице на ремонте. Обратно в колонию до суда по закону не имеют права. Почему через 16 дней пребывания в СИЗО №3 понадобилось куда-то этапировать Полину, пока также неизвестно.

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