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Секретаря БРСМ в Зельве нашли повешенной в лесу

  • 23.08.2023, 18:33
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Секретаря БРСМ в Зельве нашли повешенной в лесу
Вероника Полубок

Что известно.

Вечером 21 августа 20-летняя Вероника Полубок уехала в соседний город в Зельвенском районе и перестала выходить на связь. Сегодня девушку нашли повешенной в лесу. По мнению местных жителей, девушка свела счеты с жизнью из-за конфликта на работе — Вероника возглавляла ячейку БРСМ в Зельве.

В понедельник, 21 августа, девушка находилась в агрогородке Князево Зельвенского района. Около 16 вечера она поехала на машине в Мосты и перестала выходить на связь. Позже автомобиль нашли, но активистки БРСМ в нем не было.

Около 13.00 23 августа появилась информация о том, что Веронику обнаружили мертвой. Через три недели ей исполнился бы 21 год.

Официальная причина смерти не сообщается.

— До всего происходящего Вероника написала прощальное сообщение своему отцу, где просила никого не винить и не искать ее, — рассказала «Зеркалу» подруга погибшей. — Еще ходят слухи, но это не точная информация, что у нее были серьезные проблемы на работе.

Похожее мнение и у местных жителей: предполагают, что на такой шаг секретарь ячейки молодежной организации могла пойти из-за давления на работе.

— Она раньше работала в школе, но ее оттуда «выдернули» в БРСМ, — рассказала читательница. — Хотела уволиться, но не давали. Говорят, причиной суицида и стала работа (по словам знакомых, она с ней не справлялась). Вероника сама по себе очень спокойная, никаких проблем с психикой у нее не было.

Вероника Полубок родом из деревни Большая Рогозница Мостовcкого района. В 2021 году она с красным дипломом окончила Волковысский колледж ГрГУ им. Я. Купалы по специальности «Иностранный язык (немецкий)», а после поступила на заочное отделение в МГЛУ.

С 2021 года девушка работала учителем немецкого языка в Деречинском детском саду-средней школе. А в июле 2022 года она возглавила первичную ячейку БРСМ в Зельве.

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