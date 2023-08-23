Белоруска рассказала о встрече с Тото Кутуньо в Минске 23.08.2023, 21:38

Тото Кутуньо

Легендарный итальянский певец выступал с белорусскими артистами.

Читательница «КП» из Минска Раиса рассказала о неожиданном поцелуе Тото Кутуньо, именитого итальянского певца и композитора, который умер 22 августа 2023-го. К слову, среди прочего он выступал и с белорусскими артистами — Анатолием Ярмоленко из ансамбля «Сябры» и «Белорусскими песнярами».

Вот какими воспоминаниями поделилась белоруска, которая смогла прорваться за кулисы и даже заполучить поцелуй Тото - un italiano vero:

- Рядом с кумиром моей юности Тото Кутуньо я оказалась во время его гастролей в Минске в 2016-м.

Мои друзья участвовали в организации пресс-конференции, поэтому я спокойно оказалась за кулисами. Готовилась заранее - распечатала на цветном принтере фотографию певца, выучила несколько строк его самой знаменитой песни L`Italiano и приветствие на итальянском. Хотела обнять его и расцеловать. А увидела — растерялась. Он выглядел уставшим. И хоть улыбался в камеру, когда кто-то подходил к нему фотографироваться, решила, что не буду напрягать его лишний раз. И просто подсунула листок с фотографией. «Your name?» - спросил Тото, глядя мне в глаза. Я пролепетала - и получила свой поцелуй (по-итальянски «basio») от Кутуньо. Пусть даже на бумаге.

Набравшись наглости, попросила еще один автограф — для подруги. На другом листочке. Певец устало вздохнул и написал ее имя. Я потом не раз это вспоминала, наблюдая за поведением разных звезд гораздо меньшей величины, чем Кутуньо, но шарахавшихся от поклонников как от чумы.

А листок с поцелуем от Тото Кутуньо я считала потерянным. И в день, когда услышала о его смерти, наугад взяла одну из папок на книжной полке. И первое, что увидела — именно эту фотографию со словом Basio под моим именем и автографом великого артиста и композитора.

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