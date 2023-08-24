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Достанем в любой точке: Буданов предупредил оккупантов в Крыму

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  • 24.08.2023, 9:01
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Достанем в любой точке: Буданов предупредил оккупантов в Крыму
Кирилл Буданов

Глава ГУР посоветовал россиянам незамедлительно покинуть полуостров.

По словам руководителя ГУР генерала Кирилла Буданова, тем гражданам и россиянам, которые причастны к преступлениям оккупационных властей, лучше уехать с полуострова Крым. Об этом он рассказал в интервью порталу «Радио Свобода».

По его словам, ВСУ теперь могут достать военнослужащих агрессорской армии в любой точке оккупированного Крыма.

«Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достать противника», — сказал Буданов.

Кроме того, генерал отметил, что тем жителям Крыма и россиянам, которые причастны к преступлениям путинского режима, лучше заранее покинуть полуостров.

«А ожидающим надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий», – отметил он.

Руководитель ГУР считает, что помощь крымчан поможет освободить Крым от российских оккупантов как можно быстрее и с наименьшими жертвами.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму вчера был взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ. Всего на мысе Тарханкут прогремело 7 взрывов, на месте «бавовны» замечены военные самолеты РФ.

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