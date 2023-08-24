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Полина Шарендо-Панасюк нашлась в Речицком ИВС

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  • 24.08.2023, 11:42
  • 3,308
Полина Шарендо-Панасюк нашлась в Речицком ИВС
Полина Шарендо-Панасюк

Активистку «Европейской Беларуси» этапировали туда для проведения загадочных «следственных действий».

Политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк нашлась в Речицком ИВС.

Об этом в Facebook сообщил ее муж Андрей Шарендо:

«Туда Полину этапировали для проведения загадочных «следственных действий». Скорее всего, новое уголовное дело наконец закончено, и Полину будут пытаться с ним ознакомить. После этого Полину вероятно вновь этапируют в СИЗО №3 Гомеля до суда. В Речицком ИВС нам сообщили, что Полина у них находится на «специальном режиме», передачи и посылки ей запрещены», — написал он.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Полина Шарендо-Панасюк неожиданно исчезла из гомельского СИЗО.

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