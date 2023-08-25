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Путину приготовиться

  • Игорь Эйдман
  • 25.08.2023, 9:45
  • 5,852
Путину приготовиться
Игорь Эйдман

Теперь могут быть разные варианты.

Путин фактически подарил Украине на День Независимости труп Пригожина в праздничной упаковке, перевязанной георгиевской ленточкой.

Пригожин мертв. Однако Путину рано радоваться. Следующими могут быть его собственные останки. Например, недовольные олигархи подумают: «А что, так можно было?». Наймут людей из спецслужб. И с самолетом Путина произойдет примерно тоже самое, что и с самолетом Пригожина. Или с Путиным разберутся «вагнеровцы», мстящие за своих убитых командиров. Или это сделают какие-то ура-патриоты из собственной путинской охраны, в отместку за Пригожина и Стрелкова.

Могут быть разные варианты. Главное, пошел процесс самоутилизации агрессоров - пауки в банке жрут друг друга. Никому не уйти от возмездия.

Игорь Эйдман t.me

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