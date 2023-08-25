На границе Литвы с Беларусью неизвестные спилили столбы с видеокамерами 25.08.2023, 10:21

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Вильнюс усиливает наблюдение.

Несколько дней назад на белорусско-литовской границе неизвестные, пришедшие с территории Беларуси, спилили столбы с видеокамерами. Инцидент был зафиксирован в Чапкяляйской трясине, где из-за природных особенностей невозможно установить физический барьер. Глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев рассказал, какие версии рассматриваются и что собираются делать литовские пограничники, пишет DELFI.

«Случаи порчи фиксировались и прежде. Правда, надо признать, что какое-то время их не было — последний был в прошлом году, когда пытались испортить видеокамеру на участке Варенской заставы», — сообщил Любаев.

По его словам, сейчас все системы работают.

«Это особое место — резерват. Любая деятельность там ограничена, попасть туда сложно из-за отсутствия инфраструктуры. Там нет физического барьера, колючей проволоки, природные условия сложные», — пояснил литовский генерал.

В связи с инцидентом в Чапкяляй начато расследование. Рассматриваются различные версии.

«Начиная с провокаций режима Лукашенко и заканчивая деятельностью контрабандистов. Этот участок используют и для перевозки контрабанды. У нас есть немало информации — с ней работаем. Думаю, цель этих действий и участников установим в ближайшее время», — заметил Любаев.

Он также отметил, что целью инцидента могла быть проверка, насколько хорошо охраняется граница Литвы после закрытия двух КПП: «Есть и такая версия. Но ответы даст расследование».

Глава литовских пограничников не исключает, что могут быть провокации и в будущем — большие группы нелегалов или порча инфраструктуры. На работу на этом участке привлекли больше сотрудников.

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