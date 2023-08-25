«Угрожали неприятностями, если уйдет» 3 25.08.2023, 12:30

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Вероника Полубок

Стали известны подробности о суициде секретаря Зельвенской районной организации БРСМ.

Руководителю Зельвенской районной организации БРСМ Веронике Полубок было 20 лет. Девушку нашли повешенной в лесу. «Вероника говорила, что устала и хочет отдохнуть», — вспоминает знакомая.

На сайте Зельвенского райисполкома в разделе о БРСМ Вероника Полубок остается обозначенной «первым секретарем» районной организации. Говорить в ней о покойнице отказались.

В областной организации БРСМ более 10 минут решали, что сказать журналисту, неоднократно говоря ему «подождите». В конце концов положили трубку и отключили телефон.

О смерти руководителя районной организации БРСМ сообщил в своем телеграм-канале только через несколько дней после того, как новость появилась в СМИ — поздно вечером 23 августа со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Ангел». В некрологе говориться о «преждевременном уходе из жизни» Вероники Полубок.

«Вероника была настоящим профессионалом, исполнительным работником, отзывчивым человеком и хорошим другом!» — отмечено в сообщении.

Знакомая девушки в переписке с «Нашай Нівай» рассказала, что Вероника хотела уволиться с руководящей должности в БРСМ, так как не связывала своего будущего с этой организацией и другими властными структурами.

По словам женщины, с Вероникой, якобы, договорились, что она будет возглавлять бэрсээмовскую ячейку только год. В Гродненском же обкоме БРСМ настаивали, чтобы девушка оставалась в должности и угрожали неприятностями, если уйдет.

«Вероника говорила, что устала и хочет отдохнуть. Что то, чем занимается, ей не нравится», — рассказала знакомая Полубок.

Руководить районной общиной БРСМ Веронику Полубок поставили в июле 2022 года. До этого она работала учительницей немецкого языка в Деречинском детском саду — средней школе.

По словам другой собеседницы, незадолго до смерти Вероника стала угрюмой и молчаливой, а это не было похоже на нее.

«Что прятала на душе, Вероника никому не говорила, но было видно, что из-за чего-то она переживает», — заметила знакомая покойницы.

По факту смерти Полубок следователями проводится проверка. Официально о смерти сотрудницы БРСМ не сообщалось.

Связь с Вероникой Полубок пропала 21 августа. В этот день она выехала из деревни Князево в Зельвенском районе, на автомобиле в Мосты. 23 августа в социальных сетях поискового отряда «Ангел» появилась информация, что девушка найдена мертвой.

«Зеркало» написало, что Вероника в прощальном сообщении отцу просила никого не винить и не искать ее. Источники издания допустили, что совершить самоубийство девушка могла из-за проблем на работе.

Девушка родом из деревни Большая Рогозница Мостовского района. В 2021 году она с красным дипломом окончила Волковысский колледж ГрГУ имени Янки Купалы по специальности «Иностранный язык (немецкий)», а после поступила на заочное отделение в МГЛУ.

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