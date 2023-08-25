Украинские военные совершили рывок на Мелитопольском направлении 25.08.2023, 13:08

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ВСУ также значительно продвинулись под Бахмутом.

Украинские войска продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. Защитники имеют локальные успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Мелитопольское направление

Украинские военные на направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретуватое в Запорожской области имели успех. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах, а также работают артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Бахмут

ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны ведут наступление к югу от города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Атаки оккупантов

Как отметил спикер, российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

«Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы», - добавил Ковалев.

Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Идут тяжелые бои. За сутки произошло 35 боевых столкновений.

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