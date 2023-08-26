Над югом Москвы после взрывов поднялся столб огня 26.08.2023, 8:32

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Огромный «факел» было видно издалека.

В Москве сегодня ночью, 26 августа, вспыхнул пожар Местные жители слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает ASTRA.

Жители Юго-Востока Москвы сообщили о «столбе огня», который они видели из окон своих домов. В сети появились первые видео пожара.

Сегодня ночью, 26 августа, взрывы слышали в Одинцовском и Истринском районах Московской области. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО на подлете к Москве якобы уничтожили беспилотник.

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