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Над югом Москвы после взрывов поднялся столб огня

  • 26.08.2023, 8:32
  • 3,736
Над югом Москвы после взрывов поднялся столб огня

Огромный «факел» было видно издалека.

В Москве сегодня ночью, 26 августа, вспыхнул пожар Местные жители слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает ASTRA.

Жители Юго-Востока Москвы сообщили о «столбе огня», который они видели из окон своих домов. В сети появились первые видео пожара.

Сегодня ночью, 26 августа, взрывы слышали в Одинцовском и Истринском районах Московской области. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО на подлете к Москве якобы уничтожили беспилотник.

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