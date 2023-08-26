Захарову жестко поставили на место в Молдове 9 26.08.2023, 11:31

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В Кишиневе отреагировали на хамство представителя МИД РФ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с очередным хамским заявлением в адрес Молдовы.

После депортации из Кишинева 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионской деятельности, Захарова назвала Молдову «логистическим придатком киевского режима», это заявление размещено на официальном ресурсе российского МИД.

Хамство представительницы РФ не осталось без ответа. В молдавском МИДе заверили, что продолжат поддерживать Украину и осудили «лживые заявления» представительницы государства-агрессоры, пишет издание NewsMaker.

Хамское заявление Захаровой, направленное против властей Молдовы, появилось на сайте МИД РФ 25 августа. После недавней высылки из Кишинева 45 российских дипломатов в результате скандала с установкой на крыше посольства России подозрительных средств связи, представитель российского внешнеполитического ведомства крайне «дипломатично» назвала Молдову, которую россияне согласно своему имперскому мировоззрению продолжают называть «Молдавией», «логистическим придатком киевского режима».

«Фиксируем последовательное превращение Молдавии в логистический придаток киевского режима. Кишинев сразу после начала специальной военной операции начал масштабные поставки в Украину различных товаров - горюче-смазочных материалов, медикаментов, продовольствия», - заявила Захарова.

Она также разводилась о «провокационной накачке» Молдовы западным вооружением, в том числе «экипировкой и техникой для разминирования, стрелковым оружием, в том числе снайперскими винтовками и пулеметами, различными видами гранат, а также техническими средствами разведки».

Также, по словам Захаровой, сейчас «разрабатывается вопрос» о размещении в Молдове «складов американского вооружения, которое, по мнению молдавских аналитиков, впоследствии может направляться для нужд ВСУ».

«Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки» Украины, который не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима», – заявила Захарова.

Ответ от МИД Молдовы не заставил себя ждать. Там уличили Захарову во лжи и подтвердили непоколебимую поддержку Украины.

«Мы осуждаем лживые заявления, сделанные недавно представителем МИД России. Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власть развивает партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны. В этом смысле Молдова сотрудничает с теми, кто продвигает демократические ценности. С первого дня войны мы решительно осудили агрессию России против Украины. Мы продолжим оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь и в двустороннем порядке, и в рамках международных организаций», – заявили в МИД.

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