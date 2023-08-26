Литва назвала еще одну причину для закрытия новых пунктов пропуска на границе с Беларусью 1 26.08.2023, 19:50

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Дело не только в российских наемниках.

Литва оценивает угрозы для своей безопасности, которые могут вынудить ее принять дальнейшие действия по закрытию границы с Беларусью. И одной из этих угроз считает контрабанду. Об этом рассказала министр внутренних дел Литвы Агне Билолайте, сообщает портал Delfi.lt.

По словам чиновницы, для Литвы важно иметь синхронизированный с соседними странами план действий по обеспечению безопасности своей границы. В понедельник Билолайте собирается обсудить этот вопрос со своими коллегами из Латвии, Польши и Эстонии в Варшаве.

Там министр представит литовский разноуровневый план закрытия границы, согласно которому четыре государства смогут одновременно выполнять одни и те же действия на внешней границе ЕС при появлении соответствующего уровня угроз.

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