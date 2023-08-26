закрыть
26 августа 2023, суббота, 20:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва назвала еще одну причину для закрытия новых пунктов пропуска на границе с Беларусью

1
  • 26.08.2023, 19:50
  • 2,958
Литва назвала еще одну причину для закрытия новых пунктов пропуска на границе с Беларусью

Дело не только в российских наемниках.

Литва оценивает угрозы для своей безопасности, которые могут вынудить ее принять дальнейшие действия по закрытию границы с Беларусью. И одной из этих угроз считает контрабанду. Об этом рассказала министр внутренних дел Литвы Агне Билолайте, сообщает портал Delfi.lt.

По словам чиновницы, для Литвы важно иметь синхронизированный с соседними странами план действий по обеспечению безопасности своей границы. В понедельник Билолайте собирается обсудить этот вопрос со своими коллегами из Латвии, Польши и Эстонии в Варшаве.

Там министр представит литовский разноуровневый план закрытия границы, согласно которому четыре государства смогут одновременно выполнять одни и те же действия на внешней границе ЕС при появлении соответствующего уровня угроз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников
Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников