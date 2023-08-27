«На поиск женщины даже нет свободного времени» 1 27.08.2023, 12:33

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Иллюстрационное фото

Рассказ белоруса, который воспитывает дочь в одиночку.

Обязанность женщины — быть матерью и заботиться о ребенке, в то время как отец должен обеспечивать семью. Хоть такое разделение ролей становится неактуальным, в белорусском обществе подобный стереотип живет и вдобавок подкрепляется государством. Но есть мужчины, которые готовы брать на себя воспитание ребенка. Один из них — Михаил (имя изменено). Он разошелся с женой и вот уже около двух лет сам растит пятилетнюю дочь. Белорус рассказал «Зеркалу» свою историю.

«Воспринимают все как драму или что-то печальное»

Мы с женой давно живем раздельно, а в прошлом году решили развестись. Заявление, правда, пока не подали. Дочь периодически спрашивает, где мама и когда она к нам приедет. Иногда жена, конечно, приезжает, чтобы увидеться с дочкой. Я довольно просто объяснил ей, почему мы не живем все вместе, сказал: «Мама и папа любили друг друга, а сейчас уже нет. Но мы поддерживаем нормальные отношения и любим тебя». Буквально один раз об этом поговорили — дочь все поняла. Если у нее спрашивают что-то про родителей, она просто рассказывает, что папа и мама живут раздельно. Но такие вопросы бывают очень редко.

Для моих знакомых то, что я воспитываю дочь без жены, в порядке вещей. Но незнакомые удивляются, воспринимают все как драму или что-то печальное. Бывают и негативные реакции: «Как это вообще возможно?! Это ненормально!». В таких случаях я просто объясняю, почему они неправы. Из интереса еще часто прошу рассказать, почему человек считает это ненормальным, и уточняю, какие преимущества у женщины, которая воспитывает ребенка одна. Обычно все сводится к обобщениям вроде «ну, это же мама». Но если попытаться обозначить критерии хорошего родителя, то становится понятно: они общечеловеческие и не разделены по половой принадлежности.

Главный вопрос, который волнует людей, — это то, как ребенок может расти без матери. Я считаю, что ее роль — во многом социальный конструкт: тем же самым может заниматься и мужчина, если готов дать ребенку заботу и любовь. Хорошее воспитание тоже может обеспечить любой человек. В то же время ребенок может жить в семье с двумя родителями и не получать должного внимания.

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Все рассуждают так: если отец один с ребенком, что-то здесь не так. Это произошло и с сотрудниками детского сада: у них были подозрения, что наша семья проблемная. По этому поводу у меня даже была беседа с заведующей. Но, пообщавшись со мной, она поняла, что у нас с дочерью нормальные взаимоотношения, хорошее материальное положение и мы не в опасности. Возможно, это была попытка проявить заботу, но казалось, что предположения заведующей были основаны на каких-то стереотипах.

«Самое проблематичное — все, что связано с прической»

Я не могу назвать себя отцом-одиночкой в полном смысле этого слова. Мне очень помогают родители, в частности моя мать. Она живет с нами и берет на себя некоторые бытовые вопросы. Но не могу сказать, что это какая-то грандиозная часть работы по дому. К тому же у меня достаточно самостоятельная дочь, и она не требует какого-то особого отношения.

Конечно, бытовые нюансы есть: для меня самое проблематичное — все, что связано с прической. Особенно когда дочь нужно собрать на мероприятие и заплести что-то красивое. Обычно я делаю самые простые варианты — хвостик или косичку. Если уже что-то посложнее, это делает наша бабушка. А вот готовить я умею, всегда готовил себе сам — теперь делаю это еще и для дочки.

Одеть ребенка для меня тоже не проблема. Мне не сложно выбирать что-то в магазинах. Плюс у дочки уже сформировался хороший вкус, и она сама проявляет свою волю — показывает, что ей нравится или не нравится.

Сложности возникают, например, с общественными раздевалками и туалетами. Я знаю только один бассейн, где есть общая раздевалка, — туда мы можем прийти вместе. В остальных случаях приходится искать друзей с женами и детьми, чтобы просить их переодеть дочку. То же самое касается туалетов. Если туалет один, то туда мы можем попасть без проблем. Но если в помещении много кабинок — это сложно, тоже приходится просить женщин, бывает даже незнакомых. Пока мне никто не отказывал.

Вот недавно ходили в бассейн под открытым небом — там большой женский туалет с кабинками и с очередью. Дочка еще теряется, если остается одна в таких ситуациях, но и сам же я тоже туда не пойду. В общем, приходится просить или искать вариант с одним общим туалетом.

Наверняка есть ряд женских вещей, о которых я могу не догадываться. Но стараюсь донести до дочки все, что соответствует ее возрасту. Читаю и смотрю об этом в интернете, прямо так и гуглю: «Что нужно рассказать ребенку в пять лет?». Если не буду знать, как лучше рассказать о чем-то, я тоже просто загуглю. Любой вопрос можно решить с помощью интернета.

«На поиск женщины даже нет свободного времени»

В воспитании я придерживаюсь позиции «не наказывать, а объяснять». Дочка у меня очень активный ребенок, открытый к диалогу. И она ко мне прислушивается без какого-либо давления, и ей не приходится отстаивать передо мной свой авторитет. В такие юные годы закладываются основные убеждения ребенка, поэтому, я считаю, нужно давать полную свободу проявления и самовыражения. Уже потом, когда ребенок начинает подрастать и осознавать себя, можно заниматься воспитательными и корректирующими вопросами.

Пока не было таких моментов, которые вызывают сложности и их нужно изучать дополнительно, так что я занимаюсь развитием ребенка, как мне видится нужным. Мы постоянно общаемся, проводим время вместе и ходим на какие-то кружки и занятия. Бабушка очень много гуляет с внучкой. Насколько я знаю, мозг ребенка очень пластичный и для его развития ценна любая информация. Поэтому пока стараемся создавать для дочки много разных впечатлений и знакомить ее с чем-то новым.

К своему времени я стараюсь относиться максимально экономично. У меня есть четкое расписание, в котором все очень интенсивно, но в него вполне можно встроить и свой досуг, хобби. К примеру, спортом я занимаюсь в обеденный перерыв. Работаю я рядом с домом, поэтому еще экономлю время на дороге. Опять-таки: где-то родители подстраховывают, бывало, сестра жены помогала — в общем, появляется возможность уделить время себе. Я не чувствую себя обделенным.

Пока я не планирую выстраивание новых отношений, но уверен, что дочь отреагировала бы на это вполне нормально, особенно в таком юном возрасте. Сейчас у меня другие задачи, а на поиск женщины даже нет свободного времени. Может, когда дочка подрастет и будет побольше возможностей, об этом задумаюсь.

В любом случае я буду подходить к следующим отношениям рационально и выбирать партнершу, которая будет принимать меня вместе с дочерью. Не в том плане, что я буду искать ей мать и перекладывать ответственность на кого-то — такого даже нет в мыслях. Мама у дочки уже есть, несмотря на то, что со мной она проводит гораздо больше времени.

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