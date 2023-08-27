Политолог: Страны-соседи Беларуси пойдут на полное закрытие границ 4 27.08.2023, 18:56

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Литва, Латвия и Польша послали четкий сигнал.

Литва, Латвия и Польша уже завтра, 28 августа, обсудят вопрос полного закрытия границы с Беларусью. Будет ли это решение принято?

Сайт Charter97.org спросил у украинского военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко:

— Думаю, что да. Более того, скажу, что несмотря на все «за» и «против», это решение необходимо принимать. Объясню почему.

Россия, все пророссийские группы («вагнеровцы» и другие) и белорусские власти, которые фактически действуют по указанию Кремля в этой ситуации, должны понимать, что им будут решительно противодействовать.

Кремль всегда рассчитывает на нерешительность. Российская верхушка всегда использует демократию, процедуры, верховенство права в странах Евросоюза против самого же ЕС. Мы очень часто это видим.

Нельзя дать возможность использовать России нерешительность. Наоборот, и страны Балтии, и Польша в этой ситуации должны продемонстрировать решительность и готовность давать отпор любому типу угроз. Тогда это будет четкий сигнал Кремлю.

Все иное они будут воспринимать как слабость, которая будет для них означать, что можно идти дальше.

К сожалению, белорусы оказались заложниками этой ситуации. Не белорусы ведь «вагнеровцев» приглашали приехать и стоять на границе с Польшей, накаляя обстановку.

К слову, Путин создает ситуацию конфронтации, думая, что это еще одна возможность найти какие-то точки, чтобы все-таки вынудить Запад пойти на переговоры. Для этого он постоянно нагнетает и создает угрозы для стабильности.

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