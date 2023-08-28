Украинские партизаны в Луганске ликвидировали военные патрули

Украинские партизаны в Луганске ликвидировали военные патрули1
- 28.08.2023, 8:22
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Некоторых военных россияне так и не нашли.
Представители украинского подполья ликвидировали во временно оккупированном Луганске военные патрули оккупантов. Об этом вечером 27 августа сообщил Telegram канал партизанского движения «Атеш».
«Наши агенты ведут разведку в оккупированном городе. Также нам удалось ликвидировать военные патрули, что действуют в Луганске. Некоторых военных россияне так и не нашли», – говорится в сообщении
В движении также сообщили, что военные со второго армейского корпуса («ЛНР») и других воинских подразделений вступают в ряды партизан, как и гражданское население.
«Они осознали свои ошибки и не хотят быть причастны к «русскому миру», – пожітожили в «Атеш».