Борис Джонсон рассказал, какой была последняя мысль Пригожина перед смертью 29.08.2023, 8:07

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Борис Джонсон

Фото: Getty Images

Маска с главы Кремля полностью снята.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин «наверняка убил» руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, и сказал, что с Путиным не может быть мирных переговоров по Украине.

Об этом пишет CNN.

В колонке в Daily Mail Джонсон размышляет о последних минутах жизни Пригожина через несколько дней после того, как самолет, на борту которого, как полагают, находился руководитель «Вагнера», разбился в поле северо-западнее Москвы на пути в Санкт-Петербург.

Пока непонятно, что стало причиной авиакатастрофы, но представители американских и западных разведок, с которыми общался CNN, считают, что это было умышленное убийство.

«Между взрывом на борту надежного самолета представительского класса Embraer Legacy 600 и моментом, когда российский бандит потерял сознание во время головокружительного ускорения к земле, прошло не более нескольких секунд; и все же я уверен, что в тот момент Пригожин четко отдавал себе отчет в том, что произошло, и знал, кто отдал приказ убить его», — написал Джонсон.

«Он знал, чья скрытая рука отправила его на высоту 8500 км, чтобы вместе с другими членами ЧВК «Вагнер» сжечь в огненном шаре в сельской местности Тверской области к северу от Москвы», — добавил он.

Джонсон также заявил, что человек, якобы «стоящий за убийством Пригожина», был «тем самым человеком, который санкционировал, например, отравление в Великобритании Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля».

«Когда детонация высосала воздух из кабины самолета, я готов поспорить, что последней мыслью в обреченном черепе Пригожина было «Путин!», которой предшествовало одно из многочисленных ругательств, которыми так свободно владел бывший тюремный заключенный и продавец хот-догов», — написал Джонсон.

Авиакатастрофа, в которой, как считают, погиб Пригожин, произошла ровно через два месяца после того, как главарь Вагнера поднял кратковременный мятеж в России.

Эксперты сомневаются, сможет ли группа «Вагнера» выжить без Пригожина.

24 августа Путин заявил, что знал Пригожина «очень давно», и назвал его «талантливым человеком, талантливым бизнесменом».

В своей статье Джонсон назвал «верхом заносчивости» мнение Пригожина о том, что Путин простит ему оппозицию к его правительству.

«Когда мы смотрим на жуткие кадры того, как самолет по спирали падает на землю, мы становимся свидетелями чего-то исторического. Это насильственная ликвидация — по телевизору — своих врагов действующим главой государства. Я не могу вспомнить другой пример такой демонстративной и ничем не сдерживаемой жестокости мирового лидера», — написал Джонсон.

«Теперь маска полностью снята. Путин разоблачен как гангстер, а его абсурдная телевизионная «дань памяти» погибшим вагнеровцам — прямо со страниц «Крестного отца», — подытожил Джонсон.

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