Дроны-камикадзе атаковали офис «Единой России» 29.08.2023, 12:41

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Беспилотники ударили по оккупантам в Энергодаре.

Два дрона-камикадзе атаковали здание, в котором находится офис «Единой России» в Энергодаре.

По данным российского издания «База», удар по зданию на улице Строителей произошел утром 28 августа.

Около 10 утра в дом прилетел первый дрон, а спустя некоторое время в 70 метрах от падения первого беспилотника упал и второй БПЛА.

В результате удара в доме было повреждено несколько стеклопакетов.

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