Как исчезнет Путин Михаил Долиев

29.08.2023, 13:02

В России развивается любопытная ситуация.

Ну вот и нет наводившего на всех ужас Евгения Пригожина. Когда Пригожин совершил свой бросок на Москву, многие констатировали, что он «расколол государственность России», все сломал и пр. Конечно же, Пригожин не смог расколоть того, чего никогда не было. Повар продемонстрировал лишь очевидное — нет и не было «государства Российского», «Государство — это Путин». Путин исчезает, за ним испаряется и вся вертикаль власти и его сторонники.

И от обратного. По апофегме Гесса-Слуцкого: «Одна страна, один президент, одна победа». То есть нет Путина — не будет ни государства, ни победы.

Не зря же Путин исчезает, как только запахнет жареным. Путин воплотил в себе тактику Крысы и Гиены, по Макиавелли. Путину важно нагнать страха на оппозицию, от этого раздувается его могущество, но скинуть Крысу труда не составляет. Нужно лишь вооружиться, как Евгений Пригожин. Лишь бы не слушать никого, не вести с ним переговоры, не бить по рукам с Лукашенко, а то будет как в прошлый раз.

Мне кажется, что именно сейчас, когда Путин демонстративно не выполнил свои гарантии в отношении Пригожина, «система» или банда Путина дала трещину.

А теперь попробую предугадать, как исчезнет Путин.

Абстрагируемся от либерального, оппозиционного мышления. Встанем на точку зрения рядового наемника ЧВК «Вагнер» и его сторонников. Кто был для них Евгений Пригожин? Конечно, отец родной, кормилец, спаситель, настоящий брутальный патриот.

Статистика давно говорит, что количество оправдательных приговоров в России составляет 0,33%. Оставим за скобками тех маньяков-убийц, получивших приговор заслуженно, но получивших амнистию. Получается, по тюрьмам сидит много людей, незаслуженно осужденных. И тут на зону приезжает Пригожин и дает им шанс увидеть волю не через 10–20 лет, а вот уже совсем скоро! И ведь тысячи людей таким образом получили амнистию! Да мало того, стали «героями, патриотами, спасителями отечества». Представляете, сменить статус из не имеющего прав зека на воина — всем ребятам пример. Из грязи — в князи, получающего баснословную зарплату за работу, которая весьма по душе, то есть убийства, террор. Ну кто еще будет грамотно и хорошо убивать, если не прирожденные уголовники, пациенты с девиантным поведением?

И тут убивают их благодетеля, Евгения Пригожина. И главное, за что? За то, что хотел объяснить ничего не знающему «дедушке», что его обманывают. Он-то, Пригожин, знал, как правильно убивать украинцев, знал, как победить НАТО с Украиной. Но Путин отдал приказ убить героя России. А еще президент отдал приказ посадить героя России Суровикина да Игоря Гиркина (Стрелкова). Да мало того, сносятся могилы воинов. Не кощунство ли это? Ну, не враг ли Путин?

Вот ведь какие мысли закрадываются в головы вагнеровцев. Да, сегодня все части «Вагнера» расформированы и отправлены на убой, но кто знает, может, одному наемнику из «Вагнера» подвернется удобный случай. Во всяком случае, украинским спецслужбам стоило бы заняться поиском подобной кандидатуры в среде наемников из «Вагнера». Во всяком случае, я бы не завидовал президенту, если он попадет к ним в руки. Думаю, что сам «Царь Иван во гробе содрогнется».

Будем следить за развитием этой любопытной ситуации.

Михаил Долиев, kasparov.ru

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