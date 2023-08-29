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Посол Украины в Польше почтил память белорусского добровольца Эдуарда Лобова

  • 29.08.2023, 19:04
Посол Украины в Польше почтил память белорусского добровольца Эдуарда Лобова

Сегодня украинцы отмечают День памяти защитников своей страны.

Посол Украины в Польше Василий Зварич в День памяти защитников Украины почтил память белорусского добровольца Эдуарда Лобова, который погиб во время обороны Бахмута.

«Пусть наша память о защитниках Украины будет в наших сердцах вечно. Во имя этой памяти мы должны сделать все, чтобы одержать нашу долгожданную победу, посвятив ее этим Героям. Мы благодарны им за их подвиг и будем вечно об этом помнить», - сказал посол.

Украинский посол также зажег свечу на могиле похороненного в Варшаве поляка Даниэля Штибера, который в рядах Вооруженных Сил Украины героически сражался и погиб от рук пришедшей на украинскую землю российской армии.

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В этот памятный день украинцы чествуют военных и добровольцев, которые отдали свою жизнь за независимость Украины — по всей стране приспустят флаги и объявят общенациональную минуту молчания.

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