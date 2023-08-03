«Главного сумасшедшего почему-то завезли не в Новинки, а в Вискули» 5 3.08.2023, 10:37

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Лукашенко все больше напоминает пациента из психушки.

Читатель сайта Charter97.org, комментируя нарушение белорусскими вертолетами польской границы, сравнил Лукашенко с героем романа «Пролетая над гнездом кукушки»:

— Польская ПВО почему-то не заметили огромные воздушные машины, поначалу даже оспаривая факт вторжения в воздушное пространство. Но если не военные, то сельчане — бдительные жители Беловежи — сделали снимки вертолетов, летящих над крышами их домов. После этого министерство обороны Польши пояснило, что боевые машины на самом деле проскочили незаметно на малой высоте.

Могло ли это быть случайностью? Вряд ли белорусские пилоты могли не заметить государственную границу, так как на ней уже стоит высокая ограда, которую, видимо, даже из космоса видно. Да и каждый навигатор сейчас довольно точно показывает местность, не позволяя заблудиться аж на 3 км. Лукашистское же министерство обороны вместо ожидаемых объяснений-извинений начало выдавать какие-то шутовские заявления.

Здесь невольно упоминается знаменитый роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Такое впечатление, что вокруг — пациенты психушки, над которыми проводят опыты с употреблением наркотических веществ. Главного же сумасшедшего почему-то завезли не в Новинки, а в Вискули. Что в голове этого усатого безумца, черт его знает. Какое задание получил от Кремля – только Путину известно.

Ведь следом за вертолетами могут пойти и мигранты с палками, а за ними – уголовники «Вагнера» с автоматами. До Варшавы бандиты не дойдут, но устроить громкую провокацию способны. В ответ Польша может вообще закрыть свою восточную границу.

Кажется, Лукашенко не хочет просто спокойно дожить свой век, а упорно ищет шишки, лезя к черту в зубы. Очевидно, таким образом его режим ускоренным темпом приближается к логическому концу.

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