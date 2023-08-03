Как школьный трудовик выступил против системы Лукашенко 1 3.08.2023, 15:47

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Василий Плешкунов

После заключения его встречали с цветами ученики и их родители.

Василий Плешкунов работал учителем труда в гимназии №3 Могилёва. В 2020 году он принял участие в послевыборных протестах. За позицию белoруса задержали прямо в школе, осудили и после уволили из учебного заведения.

Преследования Василия продолжались следующие два года, он снова попал на сутки и после очередного освобождения вынужден был бежать из Беларуси. 53-летний Василий обосновался в Варшаве, где пытается начать новую жизнь. Свою историю он рассказал Most.

Василий в 2020 году принимал активное участие в протестах и пытался доказать, что не все учителя являются фальсификаторами. Он не был в избирательной комиссии и не был наблюдателем, учитель выходил на улицы вместе с другими людьми, чтобы выразить своё мнение. Однако это привело к проблемам — за преподавателем пришли в школу. Задержали во время уроков и увели. После 10 суток ареста Василия встречали с цветами ученики и их родители.

— Это были непередаваемые чувства. Я никогда не думал, что у учеников, их родителей и преподавателей такое отношение ко мне. После освобождения они купили торт. Учителя подходили и говорили: «Вы за нас отстояли, вы за нас отсидели». Конечно, дальше стоял вопрос, чтобы убрать меня из школы. Я хотел с ними по-хорошему договориться, но они меня убрали. При этом стали распространять слухи, что уволили за пьянку — спаивал физрука. Я не был великим активистом и не состоял в каких-нибудь политических партиях. Но я всегда высказывался против власти и 2020 год меня очень сильно триггернул.

После увольнения Василий продолжал протестную деятельность, он переехал в Жодино и работал электриком в Минске. Там силовики почти не беспокоили бывшего преподавателя.

— Бумага приходила из Могилёва, и были звонки от местных следователей. Как потом выяснилось, на моей странице в Facebook они обнаружили «антиконституционную деятельность». Я быстренько всё убрал — и они отстали.

В следующий раз из органов Василию позвонили после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Милиционер сказал, что тот проходит свидетелем по уголовному делу и должен приехать в Могилёв. Бывший преподаватель никуда не поехал.

В феврале 2023 года Василий вернулся в Могилёв, но вскоре после этого его задержали. Силовики, пришедшие в масках и вооружённые, утверждали, что с его аккаунта в Telegram идёт «непонятная деятельность». Бывшего учителя задержали и увезли в отдел ГУБОП.

— Меня сильно избили и повезли на допрос. Мне показывали какие-то скрины на компьютере и обвиняли в том, что я переслал в чат новость. Когда я ответил, что у меня плохое зрение и я ничего не вижу, следователь начал кричать что-то вроде «а ты что, инвалид по зрению? У тебя нигде об этом не написано!» Потом он позвонил моей младшей дочери и сказал ей, что меня пьяного взяли на вокзале за то, что я якобы выкрикивал лозунги, кидался на милицию, говорил, что всех их мы перевешаем. Поэтому меня собираются лишить родительских прав, а дочь отправить в приют.

Сутки я провёл в ИВС, а когда вышел, где-то через неделю мне позвонили со скрытого номера и сказали, чтобы я готовился к тому, что я сяду надолго. Я всерьёз забеспокоился и решил уехать в Польшу. Я рассказал свою историю, чтобы люди понимали, что мы не просто так выходили, мы не просто так стояли и не просто так находимся здесь — в эмиграции.

Более подробную историю Василия смотрите в видео:

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