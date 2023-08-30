Польша пояснила условия пограничного ультиматума Лукашенко 4 30.08.2023, 9:27

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Фото: Charter97.org

Могут быть закрыты все пункты пропуска, в том числе железнодорожные.

Польша готова открыть пункты пропуска на границе с Беларусью, если Александр Лукашенко пойдет на уступки. Об этом в эфире TVPinfo заявил замминистра внутренних дел Мацей Вонсик, комментируя итоги консультаций польского МВД со странами Балтии в понедельник.

— Посмотрим, как будет вести себя Беларусь, или режим в лице Лукашенко, — сказал Вонсик.

В понедельник в совместном заявлении министры внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Беларуси вывода наемников ЧВК Вагнера, а также отвода мигрантов от границы и отправки их в страны происхождения. Они также договорились закрыть границу с Беларусью в случае критических инцидентов, которыми может быть применение оружия или прорыв группы мигрантов.

Вонсик, отвечая на вопрос ведущего, признал, что рассчитывает на смягчение политики Минска.

— Я надеюсь, что смягчится во многих измерениях, не только в миграционной политике, но и в игре мускулами. Не надо, чтобы за нашей границей стояла группа преступников, которую содержит Лукашенко, группа «Вагнера» или часть ее, которая готова на все. Это люди с боевым опытом, с опытом убийств. Мы ожидаем, что Лукашенко избавится от этих людей. Также это определенная проблема в перспективе для Лукашенко, потому что если им что-то не понравится в Беларуси (белорусская армия слаба), могут просто поехать на Минск, как ехали на Москву. Это будет им намного проще, тем более, что они стоят ближе к Минску, чем стояли к Москве, — добавил он.

Вонсик добавил, что вопрос касается и миграционной политики. Давление на границу должно быть снижено.

— Если Беларусь не хочет быть изолированной, то должна начать сотрудничать. Это, очевидно, должно быть оплачено Беларуси. Может быть, откроем часть пограничных переходов, закрытых сейчас. Но если сотрудничества и реакции с другой стороны не будет, то в определенный момент все три страны, Польша, Литва и Латвия, закроют все пограничные переходы, не только дорожные, но и железнодорожные, и Беларусь фактически будет отрезана от Европы, — сказал Матей Вонсик.

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