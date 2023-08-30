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Кто следующий?

  • Андрей Окунь
  • 30.08.2023, 12:15
  • 3,898
Кто следующий?
Андрей Окунь

Путин нуждается в подпорках и костылях.

Всю свою историю путинская России занималась поиском врага. Он был нужен, потому что Путин не умел править в мире и делом доказывать собственную полезность для страны. Ему постоянно нужна была эскалация, в которой он сможет проводить неожиданные перестановки, внезапные спецоперации и шоковые терапии, выбивающие у населения землю из-под ног.

Вокруг внешних угроз и нагнетания нервозности формировалась внутриполитическая повестка. Америка, НАТО, Украина — все это ядра одной большой системы, с помощью которой внимание населения переводили с реальных внутренних проблем на несуществующие внешние.

Важно понять, что путинская модель власти не могла, а теперь уже никогда не сможет жить без образа врага. Этим жутким и коварным коллективным Западом затыкались многочисленные политические дыры. Однако когда количество проблем перевалило за все мыслимые критические значения, понадобился не менее ужасный внутренний враг.

Если не зарываться в подробные перечисления, то можно сказать, что этим врагом стал Навальный и коллективная «пятая колонна». Когда Навального законопатили в тюрьму внутри тюрьмы, понадобился новый враг. Им стали все, кто выступал против войны.

Присмотритесь, и вы увидите, как власть с каждым годом и месяцем находила себе новую угрозу, с которой в тот же момент бросалась бороться. Антивоенные активисты, нелояльные политики, слишком агрессивные «патриоты», слишком громкие критики-военкоры, бедолажный Стрелков, Пригожин с «Вагнером» наконец.

И вот мы подходим к определяющему вопросу: кто станет новым главным внутренним врагом после Пригожина и «Вагнера»? И ведь этот враг обязательно появится, потому что без него Система уже не может функционировать. Это ее подпорка и костыль.

Когда пройдут похороны всех, кто погиб в «Эмбраере» 23 августа, действующий режим начнет сканировать сужающееся пространство вокруг себя в поисках новых коварных врагов. И режим этих врагов найдет, потому что страстно этого желает. Кто окажется под ударом? Любой, но в особенности тот, кто будет лояльнее и ближе остальных.

Андрей Окунь, t.me

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