Оккупанты начали массово бежать из Токмака 2 30.08.2023, 12:51

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Обратный отсчет пошел.

Администрация временно оккупированного Токмака Запорожской области постепенно начинает бежать из города, а «эвакуированных» местных жителей возвращают обратно в разграбленные дома.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал Иван Федоров, мэр города Мелитополя.

По его словам, в Бердянске регулярно раздаются взрывы, в частности 29 августа горожане слышали громкие звуки. В Мелитополь приехал еще один мобильный крематорий – они круглосуточно работают в городе.

Федоров подчеркнул, что уже неделю как оккупационная администрация Токмака выезжает из города, однако о массовом побеге пока речь не идет. Несмотря на то, что ранее подтверждения этого не было, 29 августа местные жители рассказали, что гауляйтеры собирают вещи.

«В то же время, ранее эвакуированных из Токмака, молочанских жителей возвращают обратно. При этом их дома ограблены или захвачены. Россияне хотят прикрыться живым щитом гражданских жителей», — сказал мэр Мелитополя.

Он также рассказал, что оккупанты активно готовятся к проведению выборов – завозят агитаторов и массовку из России и публикуют результаты выборов, по которым 90% населения «голосуют» за «Единую Россию».

Ухудшение ситуации на фронте влияет на поведение оккупационных сил. Отмечается рост случаев похищения людей. За последние недели было зафиксировано более 50 подобных случаев. Эти пострадавшие потом появляются на пропагандистских видео, где им накладывают разные «признания». Также оккупанты проверяют телефоны людей на улице и, если им что-то кажется подозрительным, человека забирают.

«Оккупанты ограбили все, что было можно - оборудование, зерно. На оккупированных территориях дефицит всех товаров. Массово вывозится зерно. Образована единственная зерновая компания, которая скупает его дешевле себестоимости», — резюмировал Федоров.

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