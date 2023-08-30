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«Белавиа» прекращает продажи билетов

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  • 30.08.2023, 16:44
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«Белавиа» прекращает продажи билетов

С чем это связано?

Компания «Белавиа» изменила процедуры бронирования и оформления авиабилетов. Связано это с проведением технических работ.

Дело в том, что «Белавиа» переходит на российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо».

В связи с этим с 20:00 1 сентября в офисах продаж авиакомпании и агентов, на сайте, а также в мобильном приложении «Белавиа» будут временно недоступны бронирование, покупка, обмен и возврат авиабилетов, а также дополнительных услуг.

Восстановить доступ к указанным сервисам авиакомпания планирует 2 сентября. В «Белавиа» также предупредили: бронированные авиабилеты, не оплаченные до 20:00 1 сентября, будут аннулированы.

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