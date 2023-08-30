В Минске задержали белоруску, которая прилетела из Италии к родственникам 6 30.08.2023, 17:11

5,498

Возбуждено уголовное дело.

32-летняя Вероника Казак несколько лет живет в Италии, имеет вид на жительство этой страны, сообщает «Вясна».

Известно, что Вероника прилетела к родственникам в Минск. 25 августа ее вызвали в милицию по поводу каких-то комментариев и постов в соцсетях, после чего связь с девушкой исчезла.

По предварительной информации, против Вероники возбудили уголовное дело. Подробности выясняются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».