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В Минске задержали белоруску, которая прилетела из Италии к родственникам

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  • 30.08.2023, 17:11
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В Минске задержали белоруску, которая прилетела из Италии к родственникам

Возбуждено уголовное дело.

32-летняя Вероника Казак несколько лет живет в Италии, имеет вид на жительство этой страны, сообщает «Вясна».

Известно, что Вероника прилетела к родственникам в Минск. 25 августа ее вызвали в милицию по поводу каких-то комментариев и постов в соцсетях, после чего связь с девушкой исчезла.

По предварительной информации, против Вероники возбудили уголовное дело. Подробности выясняются.

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