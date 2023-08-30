В Минске задержали белоруску, которая прилетела из Италии к родственникам

В Минске задержали белоруску, которая прилетела из Италии к родственникам6
- 30.08.2023, 17:11
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Возбуждено уголовное дело.
32-летняя Вероника Казак несколько лет живет в Италии, имеет вид на жительство этой страны, сообщает «Вясна».
Известно, что Вероника прилетела к родственникам в Минск. 25 августа ее вызвали в милицию по поводу каких-то комментариев и постов в соцсетях, после чего связь с девушкой исчезла.
По предварительной информации, против Вероники возбудили уголовное дело. Подробности выясняются.