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США ввели санкции против более 120 российских бизнес-джетов

  • 30.08.2023, 17:14
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США ввели санкции против более 120 российских бизнес-джетов

Их могут конфисковать.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками. Под ограничения попал 121 самолет. Об этом заявило Министерство торговли США, сообщает The Moscow Times.

Какие самолеты попали под санкции

- Три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450;

- Один Airbus A320 авиакомпании "Меридиан";

- Два Gulfstream - G550 и G650 "Северо-Запада";

- Один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia;

- Airbus A319 компании RusJet.

В каких странах замечали эти самолеты

Издание со ссылкой на сервис Flightradar сообщает, что из девяти попавших под санкции бизнес-джетов только два самолета "Меридиана" продолжают выполнять рейсы по России, а также в Турцию и Азербайджан.

Еще один Gulfstream не летал с сентября прошлого года, а другой - с июня 2023-го. Самолеты других операторов недавно прекратили полеты.

Сколько всего российских самолетов находится под санкциями США

Также Минторг США добавил в перечень новые самолеты российских магистральных авиакомпаний. Речь идет о еще 117 самолетах, их эксплуатируют следующие авиакомпании: "Аэрофлот"; "Победа"; S7 Airlines; Norwind; Nordstar; "Уральские авиалинии"; Utair; "Ямал"; Smartavia.

Всего в санкционном списке Минторга США теперь значатся 297 самолетов российских компаний, включая два бизнес-джета олигарха Романа Абрамовича.

Также уточняется, что в случае выявления полетов за границу на подсанкционных воздушных судах американское законодательство наделяет правоохранительные органы США правом в судебном порядке конфисковать самолеты.

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