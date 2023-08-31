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Серьезный мужчина в пиджаке

  • Владимир Халип
  • 31.08.2023, 10:45
  • 2,500
Серьезный мужчина в пиджаке
Владимир Халип

Не видите, не узнаете?

Вождям не везет. Не успеет выдающаяся личность, пришедшая к абсолютной власти, осознать свои безграничные возможности, как уже где-то навязчиво звонит дребезжащий колокольчик. Нет, это не судьба подает предупредительный сигнал. Это всего лишь знак того, что приближаются очередные выборы. Всем известная дата – 2024 год. Не миновать, не отвертеться. И хотя все вокруг уже давно и надежно схвачено, а какое-то пакостное ощущение непрочности вроде бы устойчивого бытия остается. И ритуал, придуманный где-то когда-то каким-то ретивым демократом надо соблюдать.

А потому и кремлевская администрация на исходе лета вдруг засуетилась и начала поспешно ударную бригаду спарринг-партнеров главного соискателя старательно выстраивать. Ничего особенного вроде бы. Все те же знакомые лица. Проверенные и надежные. Не однажды в президентских гонках участвовали. И никогда никого не подводили. Ни своих традиционных избирателей. Ни того, с кем будто бы состязались на арене невиданного разгула имперской демократии.

Конечно, во главе сакрального круга конкурентов прежде всего - пламенный лидер коммунистов товарищ Зюганов. Он участвует всегда. Набирает свои 17-18 процентов. Тем и ценен – на большее не претендует. А зачем ему больше? Еще победит невзначай, и что тогда? Вести страну к коммунизму? Спасибо, уже ходили. Вернулись далеко не все. А если особо не высовываться – большое преимущество перед всеми пассионариями и всякими прочими карбонариями. Прежде всего, свое родное ЦК. А это рабочие места для друзей и соратников. Финансирование, какое ни есть. Плюс традиционная признательность и бесценное внимание со стороны победителя. Которому так усердно подыграли.

А вторым, как правило, шел всегда Жириновский со своей ЛДПР. Но те времена миновали и почти забыты. Нынешний лидер некогда самой шумной партии пытается своему безвременно угасшему предшественнику подражать даже в мелочах, но размах далеко не тот. Конечно, он охотно принял бы участие в этой замысловатой схватке претендентов. Но вот рейтинг!.. И вроде бы все основания для такой игры у него есть. Словоохотливый участник того самого совещания в политическом блоке администрации президента, который слил репортерам основные принципы формирования главной подтанцовки, очень даже лестно отозвался о его кандидатуре. «Он вполне подходит – серьезный мужчина, при должности, в пиджаке».

Вот так простой кремлевский аппаратчик четко сформулировал доминирующий ныне образ претендента на высочайшую должность этой вечно неудовлетворенной чем-то страны. Так в чем проблема? Осталось только включить лидера этой шумной некогда партии в соответствующие списки и выпустить, когда настанет время, на арену. Но не все так просто.

Две партии для такой ударной группы маловато. А потому в качестве третьей была определена созданная в 2020 году партия «Новые Люди». Вроде бы тоже либеральная и отчасти центристская. Почему администрация выбрала именно ее? Да потому что безоговорочно поддержала вторжение в Украину. Какие еще аргументы тут нужны? Выбирай серьезного мужчину в пиджаке и прямиком на выборы. Кандидат не подведет. И свою игру не навяжет. Все пойдет по плану.

Да только вышла неувязочка. Нынешний лидер этой партии вдруг закапризничал. Не рвется выдвигаться. Потому что рейтинг тоже никудышний - вроде бы всего два процента. Конечно, для общего дела стоило бы исполнить старательно свою роль в подтанцовке. Однако из-за этого скудного рейтинга риск слишком велик. Можно в итоге получить обидную кличку. Разумеется, есть в такой партии выскочки, готовые ради карьеры даже лидера подсидеть. Только ничего им не светит. Возраст подвел – тридцать с чем-то. А это в системе ценностей Кремля хуже рейтинга в злополучные два процента.

Все тот же инсайдер, пустивший слух о поспешной кремлевской подготовке на электоральном фронте, заметил, между прочим, что возрастной ценз будет главным принципом формирования группы конкурентов. Проходной бал в эту престижную группу – 50 лет и выше. Никаких молодых и шустрых. Никто не должен контрастировать с главным претендентом, которому все семьдесят. Чтобы у электората не возникало побочных мыслей на этот счет. Тем более, что он вроде бы уже готов и в выборах 2030 года поучаствовать в той же роли и с тем же результатом. Победителю – 80 процентов.

Все логично. Политический блок кремлевской администрации не с большого бодуна выстроил эту беспроигрышную систему пожизненного пребывания вождя в его любимом кресле. Жизнь налажена. Роли расписаны. Спектакль никто не отменял. И что особенно важно, бензоколонка дает устойчивую прибыль. Иллюзия процветающей системы поддерживается всеми силами и средствами. Все идет по плану, аналогов нет.

Вот только старательно выстроенная система никому не кажется слишком иллюзорной? Не рухнет ли она в один прекрасный день под тяжестью собственного совершенства? И к тому же в этой аппаратной игре никак не просматривается избиратель. Сколько раз, даже в самых тоталитарных странах именно он ломал затейливые схемы действующей власти. И тогда правители вдруг вспоминали, что кроме них в стране есть еще народ.

А причем тут народ? Было же сказано: выборы – президентские. И потому итог заранее известен: серьезный мужчина в пиджаке. Понятно. Четко. И конкретно. Отпадают сразу все вопросы о кандидатуре. Стоит только оглянуться вокруг.

Не видите, не узнаете?..

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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