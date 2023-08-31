Хитрости, о которых молчат повара: зачем обжаривать гречку перед варкой 4 31.08.2023, 13:23

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Попробуйте — и будете делать так всегда.

Один из самых полезных и ценных продуктов – гречка. Ее можно готовить по-разному: варить на воде, молоке, готовить со сливочным маслом, зажаркой, мясом и овощами или же приготовить гречку по-царски.

Обычно мы привыкли к самому простому способу приготовления крупы: промыть ее, залить водой в соотношении 1:2, посолить и варить до готовности. Но опытные кулинары прокаливают сухую гречку на сковороде перед варкой. Рrostoway рассказывает, зачем это делать.

Зачем жарить гречку перед варкой

Если прожарить гречку перед варкой, она выделяет гречишное масло. Благодаря этому маслу готовая гречка обладает очень аппетитным ароматом.

После обжаривания, а затем варка гречка становится рассыпчатой. Именно такого эффекта кулинары очень хотят добиться только варкой.

Кроме того, если гречиха неправильно хранилась, она может быть сырой и варить ее в таком виде нежелательно. Обжарка уберет с крупы влагу.

Как правильно обжаривать гречку

Перед жаркой обязательно помойте крупу – это удалит пыль. Затем промытую крупу нужно обжаривать на разогретой сковороде, пока она полностью не обсохнет. По желанию можно обжаривать крупу или на сухой сковороде, или с капелькой сливочного или масла.

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