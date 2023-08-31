«Но как?!»: россияне потрясены прорывом ВСУ в Вербовом 1 31.08.2023, 13:44

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Пропагандисты в шоке от того, как быстро пала «линия Суровикина».

Прорыв подразделений украинской армии в населенный пункт Вербовое стал настоящим сюрпризом для российских пропагандистов и Z-военкоров, которые не понимают, как именно ВСУ удалось прорвать «линию Суровикина» и выйти на западные окрестности села, пишет dialog.ua.

Накануне на одном из крупнейших российских военных форумов появилось сообщение о том, что на участке фронта Орехов — Вербовое украинская армия прорвала оборонительные линии россиян.

Оккупанты пишут, что прорыв был осуществлен 82-й бригадой ВСУ. При этом такой поворот событий стал настоящим сюрпризом для россиян, которые не понимают, каким именно образом подразделения украинской армии прорвали первую линию обороны, не встретив сопротивления.

Ранее журналистам удалось выяснить, что ВСУ проводят штурмовые действия без прикрытия техники, что значительно усилило их мобильность.

ВСУ под прикрытием артиллерии и кассетных боеприпасов преодолевают минные заграждения россиян, заходят в окопы, после чего начинают их зачистку.

«Но как? Т. е. они перемахнули первую линию, без техники, без ничего, не сфоткались на этой первой линии и просто ходят до Вербового? Эм, а где войска? Окопы там, на видео из района Вербовое - Работино, вот этот карман, ровно 0 окопов попало на видео», - пишут растерянные россияне.

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