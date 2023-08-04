Майор Гетьман: ВСУ близки к тому, чтобы прорвать «линию Суровикина» 4.08.2023, 9:09

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Военный эксперт спрогнозировал выход в тыл российским войскам.

Силы обороны Украины близки к тому, чтобы прорвать первую линию обороны российских оккупантов. Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. При этом он призвал подождать официальных данных Генштаба.

По его словам, первая линия обороны, скорее всего, прорвана лишь частично.

«Она очень длинная, но прорывать ее на каждом месте нет смысла. Надо это делать на одном узком участке, причем даже не километры, а метры или десятки метров. Дальше можно двигаться уже по тылам врага. Информация о прорыве линии официально не подтверждается Генштабом и спикерами, потому что требуется определенное время для обнародования точных данных. Также этого может не быть в сводках, чтобы не говорить о наших успехах и не помогать врагу», - объяснил Гетьман.

По словам военного стоит доверять информации, которую распространяют британская разведка, американские разведчики, Институт исследования войне и карта Deep State, где указывается продвижение ВСУ.

«Первую линию, которую еще называют линией Суровикина, полностью мы еще не прорвали, но уже близки к этому», - добавил он.

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